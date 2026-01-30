Portugal se prepara para otra semana de temporales con lluvia, viento y nieve

Lisboa, 30 ene (EFE).- Portugal se prepara para otra semana de temporales con lluvia, viento y nieve, tras el paso de la depresión Kristin, que en los últimos días dejó cinco muertos en el país ibérico, inundaciones e importantes destrozos.

El meteorólogo del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), Jorge Ponte, dijo a EFE que las imágenes de satélite muestran una corriente proveniente del oeste perturbada por el paso de depresiones y sistemas frontales asociados en la latitud de la Península Ibérica, que se va a mantener a lo largo de la próxima semana y probablemente la de después.

En consecuencia, «vamos a seguir con tiempo muy lluvioso, principalmente en las regiones norte y centro de Portugal, aunque también lloverá bastante en el sur, a veces con viento fuerte y agitación marítima también muy fuerte, con algunos episodios de nieve en las tierras altas», apuntó el experto.

En los últimos días, ha sido el viento intenso el que ha provocado el desplome de árboles y estructuras como andamios y postes eléctricos, que ha dejado a cientos de miles sin suministro en casa.

Ponte subrayó que va a seguir soplando fuerte con ráfagas de 70 a 90 kilómetros por hora, aunque, de momento, nada indica que vaya a ser tan «severo», como esta semana, cuando alcanzó una velocidad máxima registrada de 178 kilómetros por hora en Montalegre, cerca de la frontera con Galicia (España), donde quedó destruida la propia estación de medición.

El meteorólogo indicó que depresiones como Kristin o Joseph, que han pasado por Portugal y España en el último mes, son habituales en esta época de año, pero lo que ha variado es su trayectoria, ya que habitualmente suelen dirigirse hacia el Reino Unido.

Normalmente se forman en la costa este de Estados Unidos o en Terranova (Canadá), cerca de Groenlandia, por el choque de masas de aire tropical con polar, y siguen una trayectoria de oeste a este, atravesando el Atlántico norte.

«Normalmente cuando el anticiclón está un poco más fuerte en la región de Azores, esas tempestades tienden a ir más hacia el norte, a la región de Irlanda o el golfo de Vizcaya, pero como el anticiclón se encuentra más al sur, lo que llamamos el ‘storm track’ (trayectoria de la tormenta) está más al sur en este momento y la corriente en chorro también», señaló.

Ese posicionamiento más meridional hace que las depresiones se desplacen por latitudes más bajas de lo normal, hacia el sur, y afecten a la Península Ibérica.

«No es inédito, pero sí que es un tiempo más típico de Gran Bretaña y no tanto de la Península Ibérica, pero está pasando y cíclicamente, de hecho. Debería ser un invierno más excepcional en ese sentido, aunque no es inédito», remarcó Ponte. EFE

