Portugal será el rival de México en la reapertura del estadio Azteca

1 minuto

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció este jueves que la selección Portugal se enfrentará con el Tri en la reapertura del Estadio Azteca, el 28 de marzo próximo.

«Sabemos que Portugal está terminando su clasificación, faltan detalles técnicos, pero sí. Ya está todo casi cerrado para que sea Portugal para la reapertura del Estadio Azteca», anunció.

Añadió que es muy probable que Cristiano Ronaldo Ronaldo esté en el partido. «Es parte del contrato», afirmó el comisionado.

Matizó que la confirmación de la presencia del jugador dependerá de su estado físico.

«Si está Cristiano en condiciones, jugará», afirmó.

El Mundial de 2026 será inaugurado en el estadio Azteca el 11 de junio.

El directivo agregó que el seleccionador Javier ‘el Vasco’ Aguirre ha solicitado partidos de preparación en Centroamérica «para someter a los jugadores a condiciones adversas y extremas».

En los últimos partidos amistosos, el Tri cayó goleado por Colombia 0-4 el sábado pasado y empató 1-1 con Ecuador el martes.

Ante las críticas al equipo y el entrenador, Arriola expresó respaldo pleno al explicar sus razones. «En primera conclusión, digo que hay un grupo. En segunda, existe un plan. Y en tercera, hay un líder que se llama Javier Aguirre».

Los próximos partidos de preparación de México serán contra Uruguay el 15 de noviembre y Paraguay el día 18. EFE

as/rcg/hbr