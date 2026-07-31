Portugal sigue con “gran preocupación” la crisis migratoria en Ceuta

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Lisboa, 31 jul (EFE).- El Gobierno portugués aseguró este viernes que sigue con “gran preocupación”, en coordinación con sus socios europeos, la crisis migratoria en España y reafirmó que la integridad del espacio Schengen depende de un control riguroso de las fronteras.

En un comunicado, el Ejecutivo luso lamentó las víctimas mortales y explicó que se mantiene en contacto permanente con los Gobiernos de España y Marruecos.

“Desde el primer momento, el Gobierno ha sido informado por el Gobierno español, que ha dado garantías de que, en estrecha coordinación y cooperación con las autoridades marroquíes, hará revertir el flujo de miles de personas de estas semanas y, especialmente, de los últimos dos días”, señaló.

El Ejecutivo portugués reafirmó que “la integridad del sistema Schengen depende de un riguroso control de fronteras y del combate decidido contra todas las formas de inmigración ilegal”.

Las autoridades portuguesas, entre las que el comunicado menciona específicamente a la Guardia Nacional Republicana (GNR) y la Policía Marítima, están coordinadas con sus homólogas españolas y actúan de manera concertada, añadió el Gobierno.

Por su parte, el partido de ultraderecha Chega anunció que presentará en el Parlamento una iniciativa para suspender temporalmente la aplicación del Acuerdo de Schengen y restablecer de inmediato los controles en las fronteras terrestres con España, después de calificar la entrada masiva de migrantes en Ceuta como una “verdadera invasión migratoria”. EFE

mf/lss