Portugal suma un noveno restaurante con dos estrellas Michelin y diez nuevos con una

3 minutos

Lisboa, 10 mar (EFE).- El restaurante Fifty Seconds, de Rui Silvestre, se convirtió este martes en el noveno en recibir dos estrellas Michelin en Portugal, mientras que otros diez recibieron una estrella en una edición en la que el país se volvió a quedar sin un establecimiento de tres estrellas.

Las novedades de la popular guía se dieron a conocer hoy en una gala celebrada en Funchal, capital del archipiélago portugués de Madeira, en el océano Atlántico, en la tercera edición en solitario de la Guía Michelin en Portugal, tras separarse de la de España.

Lograron una estrella A cozinha do Paço, de Afonso Dantas (Évora); Alameda, de Rui Sequeira (Faro); dop, de Rui Paula y Sandro Teixeira (Oporto); Éon, de Tiago Bonito (Oporto); Gastro by Elemento, de Ricardo Dias Ferreira (Oporto); In Diferente, Angélica Salvador (Oporto); Kappo, Tiago Penão (Cascais); Largo do Paço, de Francisco Quintas (Amarante); MAPA, de David Jesus (Montemor-o-Novo); Schistó, de Vítor Matos y Vítor Gomes (Peso da Régua).

En cuanto a los restaurantes con dos estrellas, se mantuvieron los que hasta ahora las tenían y se añadió uno a la lista, Fifty Seconds, de Rui Silvestre (Lisboa).

De esta manera, Portugal acumula 9 restaurantes de dos estrellas y 44 de una estrella.

En un mensaje grabado en vídeo, el director internacional de las guías Michelin, Gwendal Poullennec, destacó que Portugal posee una personalidad gastronómica que «conquista el paladar» y «una cocina dinámica y profundamente arraigada en la tradición» que continúa «honrando su rico patrimonio gastronómico al tiempo que abrazando con confianza la creatividad, innovación y nuevas técnicas culinarias».

En lo que respecta a los establecimientos con una Estrella Verde Michelin, se sumó uno a la lista, A cozinha do Paço, de Afonso Dantas (Évora), elevando a 7 los locales reconocidos con esta distinción.

Los premios especiales los recibieron Carlos Monteiro, de Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira), como ‘Mejor sumiller’; Francisco Quintas, de Largo do Paço (Amarante), como ‘Chef joven’; y Asácio Ribeiro, de Vila Foz (Oporto), que obtuvo el ‘premio al mejor servicio de sala’.

Como novedad, este año se entregó el premio Opening of the year a la mejor apertura del año, que fue para Filipe Carvalho, de JNcQUOI (Lisboa).

Este año, dos restaurantes recibieron el reconocimiento Bib Gourmand, que premia la mejor relación calidad/precio: Mesa15, de Petr Kiss (Leiria), y Taberna Sakra, de Hugo China Ferreira (Alverca do Ribatejo).

Asimismo, se anunciaron 34 nuevos restaurantes recomendados, que ahora ascienden a un total de 131.

La primera edición de la ‘Guía Michelin de hoteles y restaurantes de España y Portugal’ fue publicada en 1910 y no fue hasta 2022 que la organización anunció que el país atlántico tendría su propia gala, que se celebró por primera vez en 2024 en Albufeira (sur). EFE

lmg/mra