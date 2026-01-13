Portugal tampoco tendrá esta vez una presidenta

3 minutos

Laia Mataix Gómez

Lisboa, 13 ene (EFE).- De los once candidatos a jefe de Estado que concurren este 18 de enero a las elecciones en Portugal tan solo una es mujer y las encuestas la sitúan lejos de tener posibilidades de ganar, lo que significa que el país ibérico seguirá otros cinco años sin tener una presidenta.

Catarina Martins, que es eurodiputada y fue coordinadora del Bloco de Esquerda (2012-2023), será la única candidata que aparecerá en la papeleta, junto al resto de aspirantes varones como el líder de ultraderecha André Ventura, el socialista António José Seguro, el conservador Luís Marques Mendes o el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

La falta de paridad en la carrera presidencial no es nueva: desde la caída de la dictadura del Estado Novo en 1974 tan solo ha habido antes de Martins cuatro candidatas, Maria de Lourdes Pintasilgo (1986), Maria de Belém Roseira (2016), Marisa Matias (2016 y 2021) y Ana Gomes (2021).

Esta última aspirante logró ser la segunda más votada en aquella ocasión, aunque lejos del ganador y actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, quien se impuso con el 60,7 % de los votos.

Exdiplomática y exeurodiputada del Partido Socialista (PS), Gomes explicó a EFE que «en Portugal siempre ha habido mucho machismo y nunca hubo un esfuerzo de los partidos políticos democráticos para realmente erradicar la desigualdad de género. Fue siempre muy difícil que esto fuera asumido como una cuestión de calidad de la democracia».

«Sentí mucho el impacto de la exposición, de la discriminación -recordó-, porque estás sujeta a muchas más presiones que los hombres; cuántas veces no fui atacada por cómo iba vestida, por mi aspecto físico, algo que no pasa con los hombres».

Para Gomes, «la situación está empeorando» hasta a nivel de las relaciones personales con el auge de la extrema derecha en el país, incluida la candidatura del líder ultra André Ventura en los actuales comicios.

«Y esto, por supuesto, tiene también una traducción política», alertó.

Portugal obtiene, según el Índice de Igualdad de Género de la UE, una puntuación de 63,4 puntos sobre 100, ocupando el décimo lugar del espacio comunitario en paridad y habiendo sumado 9,1 puntos en la última década.

Sin embargo, es en el ámbito de la toma de decisiones en las esferas política, económica y social donde tiene menos puntuación en igualdad, 36,8 puntos.

El organismo indica en su página web que si bien Portugal ha ido mejorando en materia de igualdad de género, su rendimiento es inferior al de la UE.

Más allá de la disparidad en las candidaturas, los asuntos de género o de machismo no han sido una prioridad en la campaña electoral. De hecho, no se han abordado en ninguno de los debates entre los presidenciables ni han destacado en los actos en los que han participado.

En uno de los pocos eventos con las mujeres como protagonistas, Martins escuchó a un grupo de activistas de la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR), quienes pidieron que se creen tribunales especializados en violencia machista, siendo que en Portugal no se emplea a nivel gubernamental ni institucional el término violencia de género ni machista, sino que se opta por hablar de violencia doméstica.

«Desgraciadamente, Portugal no está preparado», concluyó Gomes al ser preguntada si el país está listo para tener una presidenta, que si algún día se da será llamada «presidente», pues el sustantivo que nombra el cargo en portugués no tiene forma femenina. EFE

lmg/ssa/cg