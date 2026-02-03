Portugal tiene por delante «gran desafío» con la llegada de Leonardo, dice primer ministro

3 minutos

Lisboa, 3 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó este martes que el país tiene por delante «un gran desafío» en los próximos días con la llegada de un nuevo temporal desde el Atlántico, la depresión Leonardo, después de que la tempestad Kristin causara cinco muertos la semana pasada.

Montenegro compareció ante la prensa este martes en el Palácio de Belém, sede de la Presidencia, donde se reunió con el jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que esta tarde y mañana tiene previsto trasladarse a las zonas impactadas por el temporal en la última semana.

«Estamos haciendo (…) el mayor esfuerzo posible para que la normalidad regrese a la vida de las personas», dijo Montenegro, quien recordó que todavía hay usuarios sin suministro eléctrico y de agua.

Montenegro se verá de nuevo con Rebelo de Sousa el jueves para evaluar la situación y hacer una previsión más certera para el próximo fin de semana, y en concreto del domingo, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país, donde se espera que haya lluvia y no se descartan inundaciones.

El primer ministro aseguró que se lleva a cabo todo tipo de prevenciones para disminuir el impacto del temporal Leonardo e hizo un llamamiento a los ciudadanos para que acaten las recomendaciones de las autoridades.

Agregó que están implicados «todos los medios disponibles» de todos los departamentos del Estado para acelerar el proceso de recuperación y proteger aquello que esté en una situación «más frágil» en los próximos días.

La Protección Civil lusa alertó este martes del riesgo de inundaciones en varias partes del país ante la llegada de la depresión en las próximas horas.

Las cuencas hidrográficas y municipios que podrían sufrir inundaciones fluviales a partir de este martes son las del río Mondego, a la altura de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova y Figueira da Foz, entre otros; así como la del río Lis, en el área de Leiria, muy afectada por Kristin.

También puede verse azotada la cuenca del Tajo, a la altura de Abrantes, Almeirim, Azambuja, Benavente, Santarém y Vila Franca de Xira, entre otros; y partes de ríos como el Vouga, el Águeda y el Sorraia.

Entre el miércoles y el jueves, la Protección civil ha advertido de «riesgo elevado de inundaciones» en esas cuencas hidrográficas, así como en las de los ríos Lima, Cavado, Ave, Duero y Tâmega.

Según el pronóstico del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), el tiempo va a empeorar entre el 3 y el 5 de febrero con la caída de lluvia y nieve, viento intenso y oleaje fuerte.

El Gobierno de Portugal decidió el domingo pasado prolongar hasta el 8 de febrero la situación de calamidad declarada en algunas zonas afectadas por el temporal Kristin la semana pasada.

La declaración de situación de calamidad implica que todos los ciudadanos y entidades privadas están obligados a prestar colaboración a la protección civil, si es requerida, y a respetar las órdenes y orientaciones de las autoridades.

Esta medida legitima el libre acceso de los agentes de la protección civil a propiedades, recursos naturales y energéticos privados, si es necesario para restablecer la normalidad. EFE

ssa/icn