Portugal transmite condolencias y ofrece ayuda tras fuerte seísmo en el este de Afganistán

Lisboa, 1 sep (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, lamentó este lunes los centenares de muertos y miles de heridos registrados en las últimas horas en Afganistán a raíz de un fuerte terremoto y varias réplicas, y ofreció su ayuda a través de la ONU y la Media Luna Roja.

El Ministerio de Exteriores publicó su mensaje en la red social X, donde lamentó «profundamente las consecuencias devastadoras» del temblor registrado en el este del país.

«Portugal expresa solidaridad al pueblo afgano y está disponible para apoyar las acciones de socorro de la ONU y de la Media Luna Roja», añadió.

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, según fuentes oficiales.

La ONU y la Media Luna Roja afgana ya se han movilizado para poner en marcha una operación de rescate masivo. EFE

