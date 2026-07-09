Portugal triplicó las prohibiciones de entrada y aumentó las detenciones en aeropuertos

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Lisboa, 9 jul (EFE).- La Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal triplicó las decisiones de prohibición de entrada en territorio portugués durante el primer semestre de 2026, al pasar de 39 a 118, un incremento del 202,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las detenciones en los controles fronterizos de los aeropuertos aumentaron un 28,9 %, hasta las 245.

La actividad de control en las fronteras aéreas también se tradujo en 1.309 denegaciones de entrada, un 15,5 % más que en el primer semestre de 2025, y en 21.132 actuaciones de interceptación de viajeros en los controles fronterizos, un 47,6 % más, según informó este jueves la PSP.

Las autoridades portuguesas distinguen entre las interceptaciones de viajeros, que son actuaciones realizadas durante los controles fronterizos y no implican necesariamente impedir la entrada en el país, y las decisiones de prohibición de entrada, que vetan formalmente el acceso al territorio portugués. A estas se suman las denegaciones de entrada, acordadas en el propio puesto fronterizo cuando un viajero no reúne los requisitos legales para acceder a Portugal o al espacio Schengen.

Asimismo, la policía aplicó 9.869 medidas cautelares, un 63,5 % más que entre enero y junio de 2025.

En conjunto, la Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras (UNEF) controló entre enero y junio un total de 10.947.860 pasajeros en los aeropuertos portugueses, un 17,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

De ellos, 5.680.988 correspondieron a entradas en territorio portugués, un 6,3 % más que un año antes, mientras que las salidas ascendieron a 5.266.872, lo que supone un incremento del 31,8 %.

Los casos de fraude documental permanecieron prácticamente estables, con 330 detectados frente a los 327 del primer semestre de 2025, mientras que las solicitudes de protección internacional descendieron un 5,3 %, hasta las 144.

La PSP precisó que los datos son todavía provisionales y están pendientes de consolidación, aunque reflejan un refuerzo de la actividad operativa en el control de las fronteras aéreas nacionales. EFE

mf/fpa