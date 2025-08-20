The Swiss voice in the world since 1935

Portugal y España codirigen la incautación de 66 millones de euros en dinero falso

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 20 ago (EFE).- Las autoridades portuguesas informaron este miércoles de que participaron en una operación policial coliderada junto a España y Austria y apoyada por Europol que impidió la distribución a través de los servicios postales europeos de monedas y billetes de dinero falsos con un valor total estimado superior a 66 millones de euros.

La Policía Judicial (PJ) lusa explicó en un comunicado que esta operación, bautizada como ‘Decoy II’, contó con la participación de autoridades de 18 países, incluyendo órganos de policía criminal y autoridades aduaneras europeas, y que llevó a la apertura de 102 nuevas investigaciones para desmantelar redes delictivas dedicadas a la falsificación de dinero.

A nivel global fueron aprehendidos cerca de 300 paquetes con monedas falsas y más de 990.000 artículos falsificados, incluidos billetes y monedas por valor superior a 280.000 euros, 679.000 dólares estadounidenses y 12.000 libras esterlinas, según la nota.

En Portugal, detectaron ocho paquetes originarios de Asia que permitieron la incautación de más de 2.000 billetes falsos (mayoritariamente euros), con un valor global de 35.235 euros y 8.000 yenes.

La PJ explicó que el operativo policial tuvo lugar entre octubre de 2024 y mayo de 2025, en el ámbito del EMPACT/AP SOYA, y contó con el apoyo de OLAF/Organismo Europeo de Lucha Antifraude. EFE

cch/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR