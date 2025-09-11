Portugal y Japón elevan su relación bilateral a asociación estratégica

Lisboa, 11 sep (EFE).- Portugal y Japón elevaron este jueves su relación bilateral a asociación estratégica, durante una visita del primer ministro luso, Luís Montenegro (centroderecha), al país asiático donde se entrevistó con su homólogo saliente, Shigeru Ishiba.

Según un comunicado oficial portugués, Montenegro destacó al final de la reunión en Tokio con Ishiba que la asociación estratégica «no se trata de una designación vaga, de una mera expresión, sino que es un compromiso para poder ir más lejos» en la cooperación, en ámbitos como el cultural y el económico y para desarrollar nuevos campos en los que colaborar.

En ese sentido citó sectores como el de seguridad y defensa, tecnologías, energía y el intercambio científico entre instituciones educativas.

En el plano económico, Montenegro destacó que hay más de 1.000 empresas portuguesa en el mercado japonés en campos como la agricultura, la industria, los medicamentos o la energía.

También el primer ministro luso manifestó su deseo de preservar el patrimonio cultural y lingüístico compartido: «Destaco la circunstancia de que hay muchos japoneses que aprenden portugués y también en Portugal hay enseñanza del japonés».

Por otro lado, hizo hincapié en «la coincidencia muy grande» de posturas en la escena internacional y reiteró su condena a Rusia por «la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania».

Asimismo, censuró ante el primer ministro japonés el programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte.

Por su parte, Ishiba, según el comunicado luso, recordó que 120 compañías niponas operan en Portugal y que la cooperación empresarial en el dominio de las energías renovables y las infraestructuras continúa creciendo.

«Esperamos un desarrollo mayor de las relaciones comerciales y de la inversión entre los dos países», indicó Ishira, quien también expresó interés en contribuir «al desarrollo económico y social de los países que hablan portugués».

Mañana, viernes, Montenegro tiene programado visitar la exposición internacional de Osaka.

Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a Japón en 1543, donde desembarcaron en la isla de Tanegashima. A partir de ahí comenzaron unas intensas relaciones comerciales y en 1860 formalizaron sus lazos diplomáticos con la firma de un Tratado de Paz, Amistad y Comercio.

Japón es la última parada de Montenegro en la gira que ha llevado a cabo por Asia, donde ha hecho escalas en China y en la región administrativa especial de Macao, antigua colonia portuguesa. EFE

