Portuguesa EDP suministrará energía renovable a 156 locales de McDonald’s en Brasil

EDP suministrará energía renovable a 156 locales de McDonald's en Brasil

São Paulo, 20 oct (EFE).- La portuguesa EDP suministrará energía renovable a 156 locales de McDonald’s en seis estados de Brasil durante al menos 12 años, informó este lunes la empresa eléctrica.

La energía suministrada a la cadena de comida rápida, más de 60 GWh por año, saldrá de una planta fotovoltaica ubicada en el estado de São Paulo.

En 2022, EDP levantó tres centrales de energía solar con una capacidad total para producir 11.000 MWh anuales para atender las necesidades específicas de McDonald’s, que cuenta con más de un millar de restaurantes en el país suramericano.

«Esta colaboración refuerza una relación duradera que comenzó con soluciones de eficiencia energética para la cadena de restaurantes», señaló la multinacional portuguesa en un comunicado.

Además de suministrar electricidad, el acuerdo entre las compañías también prevé la instalación de paneles solares en los tejados y estacionamientos de la cadena, así como cargadores para vehículos eléctricos.EFE

