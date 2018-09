(it)

En Suiza, “increíble lugar del mundo” busca gerente 20 de agosto de 2018 - 20:15 Una posada suiza de montaña enclavada en una pared rocosa y mundialmente conocida por una portada de la revista ‘National Geographic’ busca nueva gerencia dado que la familia que la ha dirigido durante los últimos 31 años se retira. Hasta finales de esta temporada turística, Nicole y Bernhard Knechtle-Fritsche mantendrán las riendas del albergue Äscher-Wildkirchli en Alpstein, en el noreste de Suiza. La pareja explicó a medios locales de prensa que ya le resultaba imposible satisfacer las necesidades de la clientela en virtud de las restricciones para los trabajos de renovación del sitio, ubicado en un acantilado a 1 450 metros sobre el nivel del mar. En 2015, ‘National Geographic’ incluyó el hospedaje en su reportaje ‘Destinos de toda la vida: 225 de los lugares más increíbles del mundo’. Ya en 1800, ermitaños y agricultores vendían bebidas y alimentos en el Äscher Alp. A principios del siglo XIX, la construcción en la montaña Ebenalp se fue convirtiendo en albergue y hoy es uno de los más antiguos de Suiza. Desde 1987, el ‘Äscher’ fue dirigido por los padres de Bernhard Knechtle-Fritsche, quien, junto con su esposa, se hizo cargo del contrato de arrendamiento en mayo de 2014. Demasiado exitoso La posada experimentó un gran auge en los últimos 30 años con huéspedes procedentes del interior de Suiza y del extranjero, destacó el lunes el gobierno del cantón de Appenzell Rodas Interiores. Su publicación en ‘National Geographic’ contribuyó a incrementar su popularidad como destino turístico. El remonte de Ebenalp también se ha beneficiado. En los mejores días, 2 500 pasajeros subien en el teleférico desde Wasserauen hasta Ebenalp. Sin embargo, desde hace algún tiempo y como consecuencia de ese auge, la infraestructura del inmueble no ha podido mantenerse al ritmo de la creciente demanda, precisaron el lunes los Knechtle-Fritsche. Durante el último año las camas fueron insuficientes. Además, la falta de espacio y la escasez de agua y electricidad han generado problemas. Y, entre otros, los retretes requieren ser remodelados. Sin embargo, los diversos ajustes previstos por la pareja se toparon con las restricciones derivadas de la protección de los monumentos históricos. Ante eso, subrayaron los Knechtle-Fritsche que no podían continuar al frente del Äscher-Wildkirchli. Por ello, las autoridades locales anunciaron que en breve lanzaran el proceso de licitación para el arrendamiento de ese sitio suizo, uno de los 225 lugares “más increíbles del mundo”.