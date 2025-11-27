Posible «intervención externa» en la filtración del presupuesto británico

2 minutos

Londres, 27 nov (EFE).- La publicación anticipada de un informe sobre previsiones económicas que contenía los datos del presupuesto británico pudo deberse a una «intervención externa», afirmó este jueves Richard Hughes, director de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés) del Reino Unido.

Hughes explicó que el documento de la OBR, difundido el miércoles antes de que el Gobierno presentara su plan presupuestario ante el Parlamento, «no se publicó en la página web» del organismo supervisor, sino que «alguien de fuera accedió a un enlace» y divulgó el texto.

«Vamos a realizar una investigación completa para llegar al fondo de lo sucedido», señaló el directivo, cuya gestión fue respaldada por el Ejecutivo pese al incidente.

La filtración, más de una hora antes de la comparecencia de la ministra de Economía, Rachel Reeves, en la Cámara de los Comunes, causó consternación en el Gobierno y entre los diputados, mientras la prensa pudo desgranar el contenido antes de la presentación oficial.

La primera mujer al frente de la Cancillería del Exchequer anunció el miércoles una subida generalizada de impuestos -aunque no del de la renta- que permitirá recaudar unos 26.000 millones de libras (casi 30.000 millones de euros) hasta 2029-30, como parte de su plan para reducir el abultado déficit y la deuda neta.

Por su parte, la OBR elevó del 1 al 1,5 % su previsión de crecimiento económico para 2025, pero recortó las de los años siguientes: 1,4 % en 2026 y 1,5 % entre 2027 y 2029, frente al 1,9 %, 1,8 %, 1,7 % y 1,8 % estimados en marzo.

Aunque criticado por varios sectores afectados, el presupuesto de Reeves fue bien recibido por los mercados financieros, al prever un superávit y una caída de la deuda al final de la década, en línea con los parámetros de disciplina fiscal. EFE

