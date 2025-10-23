Posible reunión Trump-Lula en la cumbre ASEAN en Malasia

Estados Unidos y Brasil trabajan para organizar una reunión entre los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva en la cumbre regional asiática (ASEAN) en Malasia que se abre el domingo, informaron este miércoles a la AFP fuentes oficiales de ambos países.

Ambos líderes han comenzado a resolver sus diferencias después de meses de disputas por el juicio y la condena del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

«El presidente Trump ha expresado su interés en reunirse con el presidente Lula tras su amistosa llamada» este mes, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

«Se están llevando a cabo discusiones para facilitar dicha reunión mientras el presidente Trump esté en Malasia», agregó.

Una fuente de la presidencia brasileña señaló que «existen conversaciones con los estadounidenses para una posible bilateral».

El republicano Trump y el izquierdista Lula tienen previsto viajar a la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se desarrollará entre el 26 y 28 de octubre en Kuala Lumpur.

Antes de arribar a Malasia, Lula realizará una visita de Estado a Indonesia, donde se encuentra desde este miércoles.

El encuentro entre Lula y Trump sería el primero entre ambos mandatarios.

Trump ha impuesto un arancel del 50% a muchos productos brasileños y sanciones contra varios altos funcionarios, incluido un juez del Tribunal Supremo, para castigar a Brasil por lo que denominó una «caza de brujas» contra Bolsonaro.

El Tribunal Supremo de Brasil condenó en septiembre a Bolsonaro a 27 años de prisión por su papel en un intento fallido de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

Sin embargo, la tensa relación entre Trump y Lula empezó a distenderse cuando los dos líderes de 79 años tuvieron un breve intercambio al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Luego hablaron por teléfono el 6 de octubre y plantearon por primera vez la posibilidad de reunirse en la cumbre de la ASEAN.

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, pidió la semana pasada a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, revertir los aranceles que impuso Washington en julio durante una reunión en la Casa Blanca.

