El Parlamento suizo tampoco quiere sanciones contra Israel
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Usted escucha: El Parlamento suizo tampoco quiere sanciones contra Israel
Al igual que el Senado, la Cámara Baja se mostró contraria a la moción para imponer sanciones a Israel. Solo respaldó la solicitud al Gobierno helvético para utilizar toda su influencia a fin de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en Gaza.
Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA
English
en
Swiss parliament does not want sanctions against Israel
Al término de un debate especial sobre Gaza el jueves 11 de septiembre, el Consejo Nacional, es decir la Cámara de diputados suiza, aprobó parcialmente una mociónEnlace externo socialista el jueves. Sin embargo, rechazó los puntos que pedían medidas más concretas contra Israel, como la adopción de las mismas sanciones que la Unión Europea ha establecido contra los colonos israelíes violentos en los territorios ocupados palestinos y la suspensión del acuerdo de libre comercio con Israel.
También rechazó el punto de la petición que solicitaba la suspensión de la cooperación militar con Israel, para que ya no recibiera material bélico suizo.
Varios miembros de la diputación se refirieron a la catastrófica situación en Gaza. «Más de 64.000 personas han muerto, un tercio de ellas niños. Eso equivale a una clase escolar al día», dijo el socialista Fabián Molina.
Ante el aluvión de preguntas de la izquierda, el ministro de Economía, Guy Parmelin, repitió que el Consejo Federal ha condenado repetidamente las violaciones del derecho internacional humanitario y que mantendrá su compromiso con el alto el fuego. Añadió que el Consejo Federal estaba profundamente consternado por la situación sobre el terreno, que calificó de «masacre».
Ya la moción había sido discutida en la Cámara Alta el lunes pasado.
Mostrar más
Mostrar más
El Senado de Suiza descarta imponer sanciones a los colonos israelíes
Este contenido fue publicado en
El Consejo de los Estados de Suiza (cámara alta) rechazó la propuesta de que el país se adhiera a las sanciones de la Unión Europea contra colonos israelíes violentos.
Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina
Este contenido fue publicado en
El gigante comercializador de materias primas Glencore, con sede en Zug, planea invertir más de 12.000 millones de dólares en la ampliación de dos plantas de producción de cobre en Argentina.
Trump exigió pagos directos a Suiza durante una llamada con la presidenta Keller-Sutter
Este contenido fue publicado en
Durante la conversación telefónica entre Karin Keller-Sutter y Donald Trump el 31 de julio, Trump exigió pagos directos a Suiza, según una investigación del diario SonntagsBlick.
Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza
Este contenido fue publicado en
Los aranceles estadounidenses del 39 % sobre las importaciones suizas afectarán directamente a 100.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de la relojería, la maquinaria, los metales y la alimentación, advierte economiesuisse.
La película japonesa Tabi to Hibi gana el Leopardo de Oro en Locarno
Este contenido fue publicado en
La película japonesa Tabi to Hibi, del director Sho Miyake, ganó el Leopardo de Oro, el máximo galardón de la competición internacional, en la última jornada del Festival de Locarno.
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.