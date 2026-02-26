Suiza congela 687 millones de francos vinculados al entorno de Nicolás Maduro

A principios de año, el Consejo Federal (Gobierno) bloqueó todos los activos de Nicolás Maduro en Suiza. Keystone-SDA

Se han congelado activos procedentes de Venezuela en bancos suizos que pertenecen a personas del entorno del depuesto presidente Nicolás Maduro.

2 minutos

El portal en línea tippinpoint fue el primero en informar sobre estos activos, y el Gobierno federal confirmó a la agencia de noticias Keystone‑SDA que todos esos fondos están congelados.

Dos tercios de esos fondos ya habían sido congelados con anterioridad en el marco de procedimientos penales en Suiza, en aplicación del reglamento sobre Venezuela, informó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo (EDA por sus siglas en alemán). Ahora, los 239 millones de francos suizos restantes también han sido inmovilizados. Con esta nueva medida, la totalidad de los activos notificados a la Unidad de Reporte de Blanqueo de Dinero (MROS) está bloqueada.

El Consejo Federal (Gobierno) busca así garantizar que ningún dinero vinculado a Maduro y su círculo pueda salir del sistema financiero suizo. Los activos reportados a la MROS corresponden a 21 de las 37 personas incluidas en la normativa sobre Venezuela. A principios de enero, el Gobierno federal aclaró que ningún integrante del actual Ejecutivo venezolano se encuentra afectado por esta congelación preventiva.

La base legal para el bloqueo preventivo de los fondos es la Ley sobre el bloqueo y la restitución de activos obtenidos ilícitamente por personas políticamente expuestas del extranjero (SRVG). Si se demuestra que los fondos fueron adquiridos de forma ilícita, Suiza pretende que estos beneficien a la población de Venezuela, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo a principios de año.

El jefe de Estado de Venezuela, Maduro, fue detenido a comienzos de enero durante una acción militar estadounidense en la capital, Caracas, y trasladado a Estados Unidos. En Nueva York, se le está procesando por narcoterrorismo. En su lugar, Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Estado; Rodríguez había sido antes vicepresidenta bajo el gobierno de Maduro.

Texto adaptado del alemán por Carla Wolff.

