Testimonios de primera mano del incendio en Crans-Montana
Un incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana en las primeras horas del 1 de enero provocó la muerte de unas cuarenta personas y más de un centenar están heridas, según los primeros anuncios de la policía local. La televisión pública suiza recopiló testimonios directos de personas que estuvieron allí esa noche. Las autoridades investigan qué provocó esta tragedia.
Más detalles:
