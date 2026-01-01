Testimonios de primera mano del incendio en Crans-Montana



Un incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana en las primeras horas del 1 de enero provocó la muerte de unas cuarenta personas y más de un centenar están heridas, según los primeros anuncios de la policía local. La televisión pública suiza recopiló testimonios directos de personas que estuvieron allí esa noche. Las autoridades investigan qué provocó esta tragedia.

1 minuto

Más detalles:

Mostrar más

Mostrar más «Alrededor de cuarenta personas fallecidas» en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza Este contenido fue publicado en Alrededor de cuarenta personas perdieron la vida y otras 115 están gravemente heridas a causa del incendio ocurrido en un bar de la conocida estación turística de Crans-Montana, en el cantón del Valais en Suiza. leer más «Alrededor de cuarenta personas fallecidas» en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza

Los preferidos del público Los más discutidos