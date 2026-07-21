Una candidata suiza al TEDH, blanco de una campaña de difamación sin precedentes

En 2019, el Parlamento suizo nombró a Julia Hänni (izquierda) jueza del Tribunal Federal. Keystone / Peter Klaunzer

La jueza del Tribunal Federal Julia Hänni estuvo a punto de retirar su candidatura al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras una campaña anónima que le acusaba de haber plagiado partes de su tesis doctoral.

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La campaña anónima ejerció tal presión sobre Julia Hänni —miembro del partido político El Centro— que la jueza llegó a plantearse retirar su candidatura para representar a Suiza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Hänni fue acusada de haber plagiado partes de su tesis doctoral y de su trabajo de habilitación.

Julia Hänni – CV Julia Hänni, nacida en 1977, es jueza del Tribunal Federal, el más alto órgano judicial de Suiza, desde 2019. Estudió Derecho en la Universidad de Zúrich y obtuvo el doctorado en la Universidad de San Galo, por el que recibió varios premios. Posteriormente consiguió la habilitación en la Universidad de Lucerna. Entre 2012 y 2016 trabajó como secretaria judicial en el Tribunal Federal. Después fue nombrada profesora asistente de Derecho Público en la Universidad de Lucerna, especializada en derecho de la energía, derecho europeo y filosofía del derecho. Desde 2020 es profesora honoraria de filosofía del derecho en la Universidad de San Galo. Fuente: Tribunal Federal de SuizaEnlace externo

«Una campaña de este tipo es extremadamente inusual», afirma Regina Kiener, experta en el Consejo de Europa y en el nombramiento de jueces. Desde que Suiza ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, hace más de 50 años, y comenzó a designar un juez para el TEDH, nunca se había producido un caso semejante.

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Acusaciones sin fundamento

«Las gestiones informales para apoyar a un candidato ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa —que es la encargada de elegir a los jueces del tribunal— no son nada fuera de lo común; no nos engañemos», añade Kiener. Sin embargo, una campaña anónima contra una candidata, centrada específicamente en cuestionar su integridad académica, no tiene precedentes.

Aún no está claro quién está detrás de la campaña dirigida contra Hänni, que aparece en la foto. Keystone / Peter Klaunzer

Como la Oficina Federal de Justicia ya había investigado las acusaciones y concluido que carecían de fundamento, Hänni decidió mantener su candidatura. Su objetivo, explica, es conservar la calma. La jueza asegura desconocer quién está detrás de la campaña de difamación, cuyos mensajes se han difundido ampliamente en medios de comunicación, universidades, círculos políticos y la administración pública.

¿Influyó la sentencia sobre el clima?

Al parecer, quienes apoyan la campaña reprochan a Hänni haber defendido la sentencia dictada por el TEDH en 2024 a favor de un grupo de mujeres mayores suizas que denunciaron que la política climática del país vulneraba sus derechos. Además, se ha señalado que mantiene una relación de cercanía con el actual juez suizo en Estrasburgo, que respaldó ese fallo.

Así contamos la sentencia de 2024 que tuvo repercusión mucho más allá de Suiza:

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Ante este contexto, surge una pregunta: ¿la campaña pretende realmente frustrar la candidatura de Hänni o busca, más bien, presionarla de antemano para que, en caso de ser elegida, no dicte sentencias incómodas en el TEDH?

Hänni no es la única jueza suiza que ha estado en el punto de mira en las últimas semanas. También se ha criticado el prolongado régimen de teletrabajo de un juez federal, así como la relación sentimental entre otros dos magistrados.

En respuesta a una consulta, el Tribunal Federal señaló que en el pasado ya se habían producido casos aislados en los que los medios informaron sobre acusaciones de este tipo. No obstante, añadió que esta actividad se ha intensificado de forma notable en los últimos meses.

Y el momento difícilmente puede considerarse casual: este otoño se llevará a cabo la reelección de los jueces federales.

Una resistencia a prueba de todo

Según Helen Keller, profesora de Derecho y antigua jueza suiza del TEDH durante nueve años, la justicia se está politizando cada vez más. Como consecuencia, la elección de jueces en Suiza también está sometida a un escrutinio creciente.

Por qué la justicia se está politizando «La politización de la justicia es una tendencia que se observa en toda Europa», afirma Keller. Tras la Segunda Guerra Mundial, explica, los tribunales reforzaron su papel, mientras que el desarrollo del derecho europeo y la estrecha relación entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, contribuyeron aún más a fortalecer a las jurisdicciones nacionales. «Suiza siguió esta evolución con cierto retraso porque el Tribunal Federal también debe pronunciarse, en parte, sobre la jurisprudencia relacionada con los acuerdos bilaterales, algo que no gusta a todo el mundo», añade Keller. Además, recuerda que el Tribunal Federal se ve obligado con frecuencia a llenar vacíos legales que el poder político deja deliberadamente abiertos. A ello se suma, según la jurista, una ofensiva sistemática contra las instituciones —y especialmente contra los tribunales— procedente de determinados sectores políticos. «Se desacredita a jueces concretos para debilitar a la institución», sostiene.

¿Están las campañas de difamación en vísperas de este tipo de elecciones convirtiéndose en la nueva normalidad? «Ese riesgo existe», responde Keller. Sin embargo, considera que no conviene asumirlo como algo normal: «Lo deseable es que la elección de los jueces sea lo más ajena posible a la política». Al fin y al cabo, además de su cualificación profesional, la principal virtud que debe caracterizar a un juez es su independencia.

En el futuro, es probable que el perfil exigido para el cargo incluya también otra cualidad: tener la piel muy dura. Y eso, incluso antes de haber sido elegido.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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