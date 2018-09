Derechos de autor

Positiva operación de garajes del sexo 22 de agosto de 2018 - 16:32 Cinco años después de la apertura del primer garaje del sexo en Zúrich, las autoridades obtienen un balance positivo. El programa protege a las prostitutas y combate la trata de personas. El 26 de agosto de 2013 y en medio de una amplia cobertura periodística, fue inaugurado el primer ‘sexbox’ de Suiza, en Zúrich. Desde entonces, informaron este miércoles los Servicios Sociales de esa ciudad, ningún caso grave de violencia ha sido registrado. La denominación de ‘sexbox’ se aplica a una decena de garajes, en una zona específica, en donde los clientes estacionan sus vehículos para recurrir a los servicios de las trabajadoras del sexo. Desde principios de este año, el acceso al área de prostitución se ha ampliado a motocicletas y bicicletas y la prueba funciona sin problemas. Antes de la puesta en funcionamiento de esa nueva estrategia de 'sexboxes', la prostitución se concentraba detrás de la estación de trenes de Zúrich, en el Sihlquai, y la violencia era parte de la vida cotidiana. En promedio, de 20 a 25 mujeres trabajan todas las noches en la nueva área de prostitución, al oeste de la ciudad, un poco menos que en la época del céntrico Sihlquai, cuando eran una treintena. El servicio municipal de seguridad, intervención y prevención ‘sip züri’ asegura el mantenimiento del orden e interviene en caso de conflicto. La organización de asesoramiento de mujeres Flora Dora también está presente en el lugar para acompañar a las trabajadoras. Flora Dora detecta cada año alrededor de un centenar de indicios de posibles víctimas de la trata de personas, lo que permite liberar a las mujeres concernidas de situaciones de explotación y persecución penal. Los costos de operación de los ‘sexboxes’ ascienden a 800 000 francos por año. Este presupuesto se usa principalmente para respaldar los servicios policiales y de asesoramiento de Flora Dora. La ciudad había previsto originalmente costos por 550 000 francos.