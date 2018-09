Derechos de autor

Sobre rieles la economía suiza 20 de septiembre de 2018 - 12:02 Las proyecciones económicas del Grupo de Expertos de la Confederación apuntan a un crecimiento mayor del previsto para 2018. Los especialistas revisaron significativamente al alza sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2018: a 2.9% en lugar de 2.4%, de acuerdo al comunicado emitido este jueves por el Gobierno. Las buenas condiciones económicas internacionales estimulan el comercio exterior y las empresas invierten mucho. Para 2019 todavía se espera un fuerte crecimiento del PIB del 2,0%, anotó el texto. Sin embargo, previno que los riesgos negativos predominan claramente y amenazan la situación internacional. “Suiza atraviesa una fase de alta coyuntura. El PIB ha aumentado marcadamente durante varios trimestres, el empleo está al alza y a la baja el desempleo. La industria ha mostrado una evolución particularmente dinámica. Sus capacidades de producción se utilizan ampliamente, como nunca desde 2011, y los libros de pedidos siguen llenos. El sector de servicios en general también muestra un muy buen desempeño comercial”, asienta el comunicado. Por todo ello, explica, el grupo de expertos prevé un crecimiento global del PIB de 2,9% para 2018 (previsión de junio: 2,4%), aunque algunos indicadores sugieren un que se ralentiza el impulso.