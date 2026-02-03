Posponen audiencia contra Kiefer Sutherland por supuesta agresión a conductor en EE.UU.

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 2 feb (EFE).- La audiencia por supuestas amenazas criminales contra el actor Kiefer Sutherland programada para este lunes en un tribunal de Los Ángeles fue pospuesta, pero la investigación contra la estrella de ‘24’ continúa, según dijo la Fiscalía de Los Ángeles a ABC News.

Sutherland fue arrestado el 12 de enero después de que la policía respondiera a una llamada sobre una supuesta agresión que involucraba a un conductor de un servicio de transporte compartido en Los Ángeles.

El actor salió de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 dólares. Su primera cita en la corte sobre este caso estaba programada para hoy 2 de febrero. Pero la audiencia debió ser cancelada porque la Fiscalía de Los Ángeles no había presentado cargos.

El caso fue devuelto a la policía para una investigación más exhaustiva, según dijo la Fiscalía a la televisora.

Aún no se ha descartado que se presenten cargos contra el actor.

Sutherland, hijo de Shirley Douglas y Donald Sutherland, es conocido por sus papeles en trabajos como ’24’, ‘Cuenta Conmigo’ (Stand by Me), ‘Los Muchachos Perdidos’ (The Lost Boys), ‘Mirrors’, ‘Melancolía’ (Melancholia), ‘Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo’ (Twin Peaks: Fire Walk with Me), ‘Flashback’ o ‘Algunos Hombres Buenos’ (A Few Good Men) entre otros proyectos.

También ganó dos premios Emmy por la serie dramática ’24’, que seguía a su personaje, Jack Bauer, un agente antiterrorista que lucha contrarreloj para desbaratar conspiraciones y salvar a su nación del desastre final. La serie duró ocho temporadas, de 2001 a 2010. EFE

