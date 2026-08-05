Posponen la apertura del primer casino en Emiratos Árabes Unidos, donde el juego está prohibido

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El primer casino en los Emiratos Árabes Unidos retrasó su apertura hasta septiembre de 2027, por demoras relacionadas con la guerra en Oriente Medio, anunció la compañía estadounidense Wynn Resorts el martes.

El director ejecutivo de la empresa, Craig Billings, dijo que el conflicto seguía afectando la construcción del casino por interrupciones en la cadena de suministro global y afectaciones sobre el movimiento de personal.

Wynn Resorts opera casinos en Las Vegas y Boston, así como en Macao, un territorio chino cercano a Hong Kong.

«La construcción avanza rápidamente», afirmó Billings en una conferencia telefónica con analistas sobre los resultados del segundo trimestre del gigante de los casinos.

«Ahora esperamos que el proyecto abra sus puertas al público en septiembre de 2027», aseguró.

La empresa obtuvo en octubre de 2024 la primera licencia otorgada para la explotación de un casino en Emiratos Árabes Unidos, donde actualmente el juego está prohibido por la ley islámica.

Desarrolla un complejo hotelero de lujo en la isla artificial de Al Marjan, en Ras al-Jaima, uno de los siete que conforman los Emiratos Árabes Unidos.

Este complejo de lujo de 1.542 habitaciones tenía prevista su apertura a inicios de 2027.

Billings había anunciado en mayo que habría una «ligera demora» en el proyecto al citar «desafíos logísticos y de envíos en la región», luego de que la guerra estallara con los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán el 28 de febrero.

«Estas interrupciones han afectado tanto el calendario como el costo del proyecto», dijo Billings, quien estimó el costo adicional en «aproximadamente 600 millones de dólares», de los cuales aproximadamente la mitad se atribuyó al conflicto.

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