Postergan indefinidamente la apertura de un nuevo puente entre Canadá y EEUU

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La inauguración de un nuevo puente fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, cuestionado por Donald Trump, fue pospuesta indefinidamente pese a que el primer ministro canadiense aseguró que tendría lugar esta semana.

«Canadá y Estados Unidos han acordado posponer la inauguración del puente, tomándose el tiempo necesario para resolver los asuntos pendientes», declaró el jueves Chuck Andary, director ejecutivo interino de la Autoridad del Puente Windsor-Detroit (WDBA), en un comunicado publicado en su sitio web.

Este anuncio se produce dos días después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, elogiara «la cooperación entre ambos países» y afirmara que el puente se inauguraría antes de que terminara la semana.

Andary no proporcionó una nueva fecha de apertura ni especificó la naturaleza de los asuntos pendientes.

La inauguración del puente Gordie Howe, que lleva el nombre de una leyenda canadiense del hockey sobre hielo, fue cuestionada en febrero por el presidente Trump, quien argumentó que su país debería poseer «al menos la mitad» de la infraestructura.

Según una ficha informativa emitida por la autoridad del puente, este fue financiado integralmente por Canadá y será de propiedad conjunta de los gobiernos de Canadá y del estado de Michigan.

Las amenazas del mandatario estadounidense respecto al puente surgieron en medio de una creciente tensión comercial entre ambos países, poco después de que Ottawa alcanzara un acuerdo comercial preliminar con Pekín, lo que provocó nuevas amenazas de aranceles estadounidenses.

En construcción desde 2018 con un costo total de 5.700 millones de dólares canadienses (4.068 millones de dólares estadounidenses), el puente Gordie Howe conectará la ciudad estadounidense de Detroit, Michigan, con la canadiense de Windsor, Ontario.

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