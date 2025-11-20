Postergan vuelo entre Asunción y Ciudad de Panamá tras agresión de pasajero a tripulante

Asunción, 20 nov (EFE).- Un vuelo de la aerolínea comercial Copa desde Asunción hacia Ciudad de Panamá debió ser postergado este jueves, después de que un pasajero agrediera a uno de los tripulantes, informó el titular de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay, Rubén Aguilar.

El funcionario relató a EFE que el sujeto, que aguardaba para embarcar en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad paraguaya de Luque y que sirve a Asunción, «se volvió violento primero con su familia».

«Después reaccionó contra la tripulación que estaba para abordar la aeronave», agregó el funcionario.

Policías destacados en el aeródromo detuvieron del agresor, quien le propinó un golpe al tripulante.

El funcionario de la aerolínea fue trasladado para una revisión en un centro médico.

Según Aguilar, el hombre, al parecer, tuvo problemas con la familia y su reacción «terminó afectando a terceros».

El caso, sostuvo, fue notificado a la Fiscalía.

El vuelo directo hacia Panamá, con alrededor de 150 pasajeros, debía partir a las 01.30 hora local (04.00 GMT) y ha sido postergado para las 16.00 horas (19.00 hora GMT), precisó el director de Aeropuertos. EFE

