Powell sigue viendo tensión en el equilibrio entre baja inflación y pleno empleo

1 minuto

Washington, 28 ene (EFE).- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, consideró este miércoles que pese a que los riesgos de la economía estadounidense se han reducido en el último mes sigue existiendo «tensión» en su mandato de mantener la inflación por debajo del 2 % y la necesidad de maximizar el empleo, después de anunciar la decisión de no bajar los tipos de interés.

«El riesgo al alza en la inflación y en el empleo han decrecido, pero todavía existen, por lo que sigue habiendo cierta tensión entre ambos mandatos», indicó Powell en la rueda de prensa posterior a la decisión sobre los tipos de interés del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de este miércoles.

Powell mantuvo la cautela sobre si esa tensión está equilibrada y consideró que no es fácil determinar ese punto aunque la política monetaria actual «está en un buen lugar».

El presidente de la Fed, que en mayo debería abandonar el banco central, dijo que la inflación es elevada en bienes, debido al impacto de los aranceles del presidente estadonidense, Donald Trump, pero hay señales de «desinflación» en el sector servicios.

La inflación PCI en diciembre fue del 2,7 %, por encima de la cota del 2 % marcada por la Fed, mientras que el desempleo se situó en diciembre en el 4,4 %, donde parece haberse estabilizado.

El FOMC acordó este miércoles mantener los tipos sin cambios en el rango del 3,5 y 3,75%, después de acometer una rebaja de un cuarto de punto en diciembre. EFE

