Powell ve prematuro anticipar el efecto económico de los aranceles previstos por Trump

Washington, 18 dic (EFE).- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, consideró este miércoles prematuro anticipar el efecto económico que pueden tener los aranceles previstos por el presidente electo, Donald Trump.

«Es muy prematuro intentar llegar a algún tipo de conclusión. No sabemos qué se gravará con aranceles, de qué países, durante cuánto tiempo, en qué cantidad. No sabemos si serán aranceles de represalia. No sabemos la transmisión de todo eso a los precios al consumidor», dijo.

Powell se pronunció al término de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, que decidió aplicar un recorte de un cuarto de punto sobre los tipos, en lo que constituye la tercera y última bajada del año y también la tercera consecutiva desde septiembre, hasta un rango del 4,25 % al 4,5 %.

«Necesitamos tomarnos nuestro tiempo, no apresurarnos y hacer una evaluación muy cuidadosa, pero sólo cuando hayamos visto realmente cuáles son las políticas y cómo se implementan. Sencillamente no estamos en esa etapa», recalcó.

Cuando Trump asuma el poder el próximo 20 de enero ha amenazado con aplicar aranceles del 25 % a todas las importaciones de México y Canadá, y con elevar un 10 % los de China por la implicación del país en el tráfico de fentanilo.

«Estamos en la etapa de hacer lo que otros pronosticadores están haciendo, que es pensar en las preguntas, pero sin intentar llegar a respuestas definitivas por algún tiempo», destacó Powell, cuyo mandato acaba en mayo de 2026. EFE

