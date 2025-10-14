PP pide al Gobierno facilitar ayudas y faenar en Centroamérica a barcos varados en Senegal

Bruselas, 14 oct (EFE).- El eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos instó este martes al Gobierno español a que solicite la autorización a la Comisión Europea (CE) para conceder ayudas de Estado a los atuneros vascos amarrados en Senegal y también a que les facilite faenar en Centroamérica.

«Necesitamos pedir sensibilidad a las autoridades competentes, en este caso al Gobierno español, tanto para que solicite autorización para ayudas de Estado como para que impulse, desde el punto de vista diplomático, los acuerdos de cooperación con los países de Centroamérica, que podrían ser una alternativa y una alternativa productiva a la situación que en este momento se tiene en estos barcos», declaró el político en Bruselas.

Zarzalejos y el también eurodiputado del PP Gabriel Mato se reunieron hoy en Bruselas con la diputada popular del Parlamento Vasco Ana Morales y con el presidente de la asociación Dakartuna, Miguel Ángel Solana, para tratar la situación de los atuneros varados en Senegal.

Más adelante, se entrevistaron con un representante del equipo del comisario europeo de Pesca.

Las cuatro embarcaciones vascas dedicadas a la pesca del atún en Senegal han tenido que interrumpir las capturas tras la expiración del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Dakar, pero permanecen amarradas en el país africano.

En mayo del año pasado, la Comisión Europea informó a Senegal sobre la necesidad de que intensifique sus acciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En concreto, la Comisión emitió una ‘tarjeta amarilla’ a Senegal, con el que no se ha renovado el pacto pesquero.

Zarzalejos afirmó hoy que el «limbo legal» en el que se encuentran los cuatro atuneros vascos «está produciendo una situación seria de deterioro financiero».

También subrayó que la solución para los barcos «tiene que venir de la convergencia de esfuerzos de la Unión Europea y las autoridades nacionales».

Detalló que la UE puede «apoyar un proyecto de cooperación muy importante en el marco de la llamada economía azul, dentro del cual permitiría a estos barcos operar en aguas de un país centroamericano».

«Hay conversaciones ya muy avanzadas con Costa Rica», apuntó, y manifestó que la UE también puede dar ayudas del fondo marítimo y pesquero.

«Entendemos que estos pescadores, estos barcos, deberían tener acceso a ayudas transitorias derivadas de la expiración del convenio. En tercer lugar, la Unión Europea tiene que autorizar el pago por parte de las autoridades españolas de ayudas de Estado», declaró.

Agregó que los representantes del PP en la comisión de Pesca de la Eurocámara se han comprometido a entrar en contacto con otros grupos políticos y a utilizar «toda la capacidad de presión para que las autoridades competentes se fijen en la situación de estos barcos».

«Desgraciadamente, no vemos en este momento ninguna posibilidad de que el acuerdo pesquero con Senegal se pueda retomar», comentó.

«Hay que señalar que es una muy mala noticia que la actividad pesquera europea esté siendo desalojada de las aguas africanas, donde, por otra parte, ha constituido un factor importante de generación de empleo y de actividad económica en favor de los países que han albergado a nuestra flota», transmitió.

Morales, por su parte, recordó que el PP ha impulsado en el Parlamento Vasco una iniciativa en la que pide al Gobierno español «que eche una mano a estos cuatro barcos que están atrapados en Senegal con dos vías», en referencia a facilitar las licencias de pesca en Centroamérica y a la puesta en marcha de ayudas económicas.

«Nos llama mucho la atención que el Gobierno de España no está estando ahora mismo a la altura, y debería poner más interés, porque es cierto que es un sector importante para los pueblos de la costa vasca, es un sector importante y tradicional en el conjunto de Euskadi, y nosotros pensamos que esta es la flotilla a la que el Gobierno de Sánchez tiene que ayudar con un trabajo en positivo», comentó.

Añadió que Dakartuna les ha trasladado «una enorme preocupación», y dijo que las embarcaciones «no llegan a fin de año».

Zarzalejos indicó que hay también un barco francés en la misma situación que los atuneros españoles. EFE

