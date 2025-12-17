PP y PSOE se echan en cara en la Eurocámara sus casos de acoso sexual

Estrasburgo (Francia), 17 dic (EFE).- Eurodiputados del PP y del PSOE se echaron en cara este miércoles en el Parlamento Europeo los casos de abuso y acoso sexual que han salido a la luz en las últimas semanas en el seno de sus formaciones, mientras que el resto de partidos reclamaron más medidas para paliarlos.

Aunque el debate impulsado por el PP pretendía centrarse en los casos de corrupción y de acoso que afectan al PSOE, los eurodiputados españoles se afearon mutuamente la falta de contundencia a la hora de actuar en los casos propios.

Abrió el debate la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, que no mencionó el caso concreto español sino que se refirió de manera más general a la prevención y lucha contra el acoso sexual, que una de cada tres europeas sufre en el lugar de trabajo según explicó.

«Esto va más allá de las cifras. Estamos hablando de nuestras hijas, de nuestras hermanas, nuestras amigas, personas con un gran potencial, ilusiones, con ganas de empezar sus carreras. Sin embargo, casi la mitad sufren acoso sexual en el lugar de trabajo. Tenemos que actuar inmediatamente», advirtió.

Lahbib aseguró que acabar con el acoso sexual en el lugar de trabajo es uno de los objetivos de la estrategia de igualdad de género que Bruselas presentará en 2026, que acompañará a la directiva sobre violencia machista que ya recoge que los empleadores deben recibir formación para para reconocer, prevenir y evitar estos hechos.

La eurodiputada del PP Dolors Montserrat aseguró que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, «ha convertido su partido en un estercolero moral lleno de acosadores, depredadores y cómplices que callaron para no perder su sillón» después de «presumir de ser un escudo para las mujeres».

Montserrat enumeró los casos denunciados y los cargos públicos señalados en el PSOE y criticó que la respuesta del partido fuesen «denuncias internas borradas y ocultadas durante meses» o «trabajadoras forzadas a mirar hacia otro lado y no denunciar», algo que, aseguró, sabía el presidente del Gobierno.

La socialista Lina Gálvez le respondió asegurando que a PP y Vox «no les interesa luchar contra el acoso sexual, sólo quieren instrumentalizar un problema que es muy serio, porque si les interesara habrían apoyado que este debate tuviera dimensión europea».

También recordó los casos de acoso y abuso sexual en el seno del PP, y recalcó que el PSOE no ampara, no tapa ni encubre comportamientos machistas ni delitos. Asumimos errores, sí, pero lo asumimos porque tenemos protocolos que ustedes no tienen», sostuvo.

Jorge Buxadé (Vox) también mencionó casos que afectan tanto al PP como al PSOE y manifestó que, mientras ambos partidos «encubren acosadores y silencian crímenes abominables», ellos seguirán defendiendo «a cada joven y a cada mujer violentada».

Para Oihane Aguirregoitia (PNV), «el argumento que están utilizando algunos de que el machismo es estructural es completamente inaceptable» y dudó del «interés real» del PP a la hora de la celebración de este debate porque se opusieron a incluir a cargos públicos en la formación obligatoria que prevé la directiva sobre derechos de las víctimas.

Desde las filas de ERC, Diana Riba dijo que el machismo «es una lacra universal» porque «está en la derecha, está en la izquierda, en las instituciones, en los partidos, en las organizaciones y en la sociedad», pero sostuvo que a las izquierdas «se les debe exigir más» a la hora de combatirlo.

La ex ministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), por su parte, atacó al Gobierno de Pedro Sánchez por su actuación ante algunos de estos casos y manifestó que «las feministas están cambiando las cosas» a pesar de lo que denominó «una violenta reacción antifeminista». EFE

