Príncipe Enrique pide respeto al sacrificio de soldados de la OTAN ante desprecio de Trump

2 minutos

Londres, 23 ene (EFE).- El príncipe Enrique del Reino Unido pidió este viernes que se reconozca «con respeto» el sacrificio de los soldados de la OTAN en la guerra de Afganistán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que permanecieron alejados del frente.

En un comunicado, el duque de Sussex, que esta semana estuvo en Londres para declarar en un juicio contra el grupo mediático ANL, recordó que los miembros de la Alianza Atlántica acudieron en ayuda de EE.UU. cuando este país invocó en 2001 el artículo 5 de apoyo mutuo «por primera -y única- vez en la historia».

«Esto significaba que cada nación aliada estaba obligada a apoyar a Estados Unidos en Afganistán, en defensa de nuestra seguridad compartida. Los aliados respondieron a esa llamada», afirmó el hijo menor del rey Carlos III.

«Yo serví allí. Hice amigos para toda la vida. Y también perdí amigos», añadió.

El duque señaló que solo el Reino Unido, principal aliado de Washington, tuvo 457 bajas mortales, lo que hizo que «miles de vidas cambiaran para siempre».

«Madres y padres enterraron a hijos e hijas. Niños quedaron sin uno de sus padres. Familias llevan consigo el coste de estas pérdidas», escribió.

«Esos sacrificios merecen ser reconocidos con verdad y respeto, mientras todos seguimos unidos y leales a la defensa de la diplomacia y la paz», concluyó.

Las palabras pronunciadas por Trump durante una entrevista el jueves con el canal estadounidense Fox News han causado indignación en el Reino Unido, que fue, después de EE.UU., el país que más tropas aportó y más bajas tuvo en la guerra contra los talibanes entre 2001 y 2021.

«Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán… y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente», dijo el presidente, al argumentar que la OTAN no respaldaría a Estados Unidos si éste país se lo pidiera.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, consideró este viernes «insultantes y, francamente, horribles» las afirmaciones de Trump.

«Si yo me hubiera expresado de esa manera o hubiera dicho esas palabras, sin duda me disculparía y pediría perdón (a los familiares de los soldados muertos», declaró. EFE

jm/rf