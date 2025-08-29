The Swiss voice in the world since 1935

Próxima presidenta del Senado mexicano promete institucionalidad y respeto en su desempeño

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 28 ago (EFE).- La legisladora Laura Itzel Castillo aseguró que cómo próxima presidenta del Senado mexicano se desempeñará en el marco de la institucionalidad y el respeto a la ley, sin renunciar a sus principios de izquierda.

Las declaraciones de Castillo a los medios se dan en medio de la reunión previa al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la bancada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que antes la eligió por unanimidad para presidir la Mesa Directiva de la Cámara alta, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

“Con institucionalidad, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda”, sostuvo Castillo, al tiempo que adelantó que respetará la palabra y la democracia e impulsará siempre el buen desarrollo de las sesiones parlamentarias.

“La elección fue por unanimidad en todos los cargos en la presidencia, la vicepresidencia y las dos secretarías. Por lo cual, estamos muy orgullosas de que así haya sido y que se haya podido generar este consenso”, detalló la congresista sobre el proceso de selección.

Además, Castillo destacó la integración de mujeres en el total de los cargos de la Mesa Directiva del Senado mexicano.

“Quiero decirles además que, con mucho orgullo, somos puras mujeres la propuesta que ha hecho el grupo parlamentario de Morena (…) por lo que orgullosamente podemos decir que efectivamente es tiempo de mujeres”, señaló la senadora oficialista.

En un mensaje en redes sociales, Castillo también agradeció la confianza de su grupo parlamentario.

“Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este Honorable Senado de la República”, comentó.

“Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México. ¡Gracias!”, concluyó la parlamentaria de Morena.

Durante su conferencia matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, resaltó la trayectoria de Castillo y recordó el legado de su padre.

“Es hija de Heriberto Castillo. Un gran luchador social. Y un gran ingeniero. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y Laura pues es también una gran luchadora social y qué bueno”, concluyó la mandataria mexicana. EFE

jsm/jrg

