Próxima ronda trilateral con Rusia y EEUU será 4 y 5 de febrero y no hoy, anunció Zelenski

1 minuto

Berlín, 1 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EE. UU. en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero y no en el día de hoy como estaba originalmente previsto.

«Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra», escribió en sus redes sociales. EFE

