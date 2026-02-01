Próxima ronda trilateral con Rusia y EEUU será 4 y 5 de febrero y no hoy, anunció Zelenski

Berlín, 1 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EE. UU. en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero y no en el día de hoy como estaba originalmente previsto.

«Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra», escribió en sus redes sociales.

«Nuestro equipo negociador acaba de informar. Se han establecido las fechas para los próximos encuentros trilaterales: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi», dijo Zelenski y dio las gracias «a todos los que están ayudando».

Hasta ahora estaba previsto que, después de unos primeros contactos a tres bandas que tuvieron lugar el fin de semana pasado, el próximo encuentro de las delegaciones negociadoras se produjera este domingo en la capital de Emiratos, aunque ninguna de las partes lo había confirmado oficialmente.

No obstante, Zelenski ya había dado a entender que existía la posibilidad de que la inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones en torno a Irán llevasen a Estados Unidos a aplazar la cita.

Los primeros encuentros hace una semana fueron constructivos, según los implicados, y en ellos se abordó por ejemplo, según el presidente ucraniano, la tregua parcial contra los objetivos del sistema energético que fue anunciada posteriormente el jueves por el líder estadounidense, Donald Trump, y que ambas partes parecen haber cumplido hasta ahora.

No obstante, uno de los principales escollos que se mantienen es la cuestión territorial y el viernes Zelenski insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra.

“Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, dijo Zelenski, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev.

El presidente ucraniano volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por EE.UU. de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.

Desde el fin de semana pasado, los contactos diplomáticos han continuado, y el emisario de la Casa Blanca para el conflicto, Steve Witkoff, se reunió este sábado en Florida con el enviado especial ruso Kiril Dmitriev en un encuentro que fue calificado de «productivo». EFE

