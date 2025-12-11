Prada lanzará sandalias tradicionales indias con artesanos locales tras polémica cultural

3 minutos

Nueva Delhi, 11dic (EFE).- La firma de lujo italiana Prada lanzará una colección de sandalias de edición limitada inspiradas en el calzado tradicional de la India, junto con artesanos locales, tras la polémica surgida en junio, cuando al presentar los mismos zapatos en Milán recibió acusaciones de apropiación cultural y exigencias de reconocimiento a los maestros indios del oficio.

La firma confirmó a EFE este jueves que, en el marco de su colaboración, planea fabricar 2.000 pares de sandalias, que se venderán a aproximadamente 930 dólares cada uno.

«Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de esta colección y estamos comprometidos a desarrollar programas de formación que apoyen a los artesanos indios y garanticen que su excepcional artesanía conserve su lugar en la industria actual en evolución”, afirmó este jueves Lorenzo Bertelli, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de Prada, en un comunicado de la firma.

Estas sandalias, conocidas en la India como ‘Kolhapuri Chappals’ se fabricarán en el país en colaboración con artesanos expertos de las regiones de Maharashtra y Karnataka, donde se elaboran tradicionalmente. La colección combinará técnicas tradicionales con el diseño contemporáneo de Prada y materiales de alta calidad.

Para crearlas la firma italiana ha firmado un acuerdo con tres firmas indias que promueven el patrimonio del cuero del país.

El ministro indio de Comercio e Industria, Shri Piyush Goyal, destacó que confía plenamente en que «la colaboración entre una marca tan prestigiosa como Prada y la India permitirá que nuestros artesanos y trabajadores del cuero trabajen juntos para convertir este calzado en una marca global, una oferta global».

La colección se estrenará a nivel mundial en febrero de 2026 en 40 tiendas Prada seleccionadas y en la plataforma de comercio electrónico oficial de la firma.

Prada afrontó críticas a principios de junio, cuando la firma de lujo italiana presentó en Milán su colección masculina para 2026. Entre los diseños apareció un modelo que muchos identificaron de inmediato: se parecían demasiado a las Kolhapuri indias.

La reacción en redes sociales en la India fue masiva, con acusaciones de apropiación cultural y exigencias de reconocimiento a los artesanos locales.

Un experto en propiedad intelectual presentó una demanda de interés público ante el Tribunal Superior de Bombay. Según su criterio, la marca no solo ignoraba una tradición cultural, sino que podría estar vulnerando una figura jurídica amparada por el Estado indio desde 2019.

La presión pública llevó a Prada a admitir en un correo electrónico que el diseño estaba «inspirado» en el calzado indio y a aclarar que el producto aún estaba en fase de diseño.

La demanda de interés público terminó desestimándose por el Tribunal, que dictaminó que sus promotores no tenían legitimación activa para presentarla, coincidiendo semanas después con la visita de un equipo técnico de la firma de lujo italiana a la ciudad india de Kolhapur para reunirse con los artesanos de las tradicionales sandalias «Kolhapuri chappal». EFE

mtv/rcf