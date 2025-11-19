Pradales mantiene la primera reunión en 31 años de un lehendakari con un ministro francés

París, 19 nov (EFE).- Imanol Pradales mantuvo este miércoles en París la primera reunión de un lehendakari con un ministro francés, en este caso la ministra delegada para el Mar y la Pesca, Catherine Chabaud, con la que trató de hacer avanzar el proyecto de la eurorregión atlántica.

En declaraciones a los medios en el segundo día de su visita a la capital francesa, destacó que ese encuentro «tiene un valor político en sí mismo».

«Creo -subrayó- que se abre una puerta a un nuevo espacio de relaciones, a un nuevo marco de relaciones en el que Euskadi puede plantear proyectos que puedan ser de interés común para el Estado francés y para Euskadi».

El jefe del Gobierno vasco afirmó que la idea de la eurorregión atlántica había suscitado «muchísimo» interés a la ministra francesa, y aunque no es directamente competente en esas cuestiones también «ha abierto puertas porque quiere que tengamos reuniones con otro ministerio y que hablemos también a nivel de secretarios de Estado».

Recordó que para salir adelante, esa idea debe ser aceptada por los cuatro Estados que tendrían regiones implicadas -Portugal, España, Francia e Irlanda-, que se ha conseguido «desde hace mucho tiempo» el compromiso de Lisboa y de Madrid, que el de París seb está logrando «con este tipo de reuniones», y que el de Dublín se está trabajando con encuentros que «están yendo por el buen camino».

También dijo que las regiones francesas de Nueva Aquitania, País del Loira y Bretaña, las que están en la fachada atlántica, «están volcadas a favor» del proyecto.

«Lo que hemos hecho es abrir una puerta a una relación y creo que eso es políticamente muy relevante», resumió el lehendakari, que por la tarde tenía una entrevista con la presidenta de la región Île de France, Valérie Pécresse.

«Lo que queremos -señaló respecto a la cita con Pécresse- es tener una primera reunión para que conozca un poco las capacidades del autogobierno vasco y las capacidades industriales, económicas, culturales que tenemos en Euskadi».

Pradales hizo notar que la región en la que está París representa un tercio del producto interior bruto (PIB) de Francia, que como país es el primer mercado de exportación para el País Vasco.

El lunes, el lehendakari había mantenido otra entrevista con la presidenta de Occitania, Carole Delga, que es también la presidenta del organismo que reúne a todas las regiones de Francia.

La agenda de Pradales en París concluye esta tarde con un acto de celebración del Instituto Etxepare en la Biblioteca Nacional de Francia (BNF). EFE

