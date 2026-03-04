Pradales ve en Bélgica un «aliado» para la oficialidad del euskera en la UE

Bruselas, 4 mar (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, afirmó este miércoles que Bélgica puede ser «un aliado» para lograr la oficialidad del euskera en la Unión Europea y contar con mayor influencia de Euskadi en las instituciones comunitarias, tras mantener una reunión con el primer ministro belga, Bart De Wever.

Pradales y el mandatario nacionalista flamenco mantuvieron hoy un encuentro en la residencia oficial del primer ministro belga que estuvo centrado en estrechar la cooperación en ambas partes y en la diplomacia subestatal, y que se enmarcó en la visita del lehendakari a Bruselas de dos días.

«Es muy relevante que hayamos podido tener una reunión con mucho contenido con el primer ministro de Bélgica», dijo Pradales, quien destacó que la historia de las relaciones comerciales bilaterales se remonta al siglo XIII, cuando ya había intercambios entre puertos vascos de la época y la ciudad de Brujas.

Pradales trasladó a De Wever «la necesidad de incorporar a las regiones y a las naciones sin Estado como Euskadi en la codefinición de las políticas europeas, ya sean industriales, energéticas o de cohesión», según dijo a los medios tras el encuentro.

El lehendakari destacó que De Wever «ha defendido un modelo confederal en Bélgica» y que como tal el mandatario belga «es un gran aliado» que el País Vasco «debe aprovechar» con vistas a tener mayor presencia en las instituciones europeas.

En particular, apuntó a las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual de la UE, las políticas industriales y de competitividad de la Macrorregión Atlántica.

«Creo que también el primer ministro de Bélgica puede jugar un papel importante y de esto hemos hablado por la visión que tiene de un socio como Euskadi, para ayudarnos a lograr algunas cosas muy importantes, como la oficialidad del euskera en la Unión Europea», dijo Pradales.

Asimismo, trasladó a De Wever su deseo de profundizar la cooperación entre Bélgica como nodo logístico de la UE y el puerto de Bilbao, con vistas a mejorar las conexiones del País Vasco con otras regiones industriales europeas.

Apuntó también al potencial del mercado belga para el acero, las autopartes, el hidrógeno verde o las biotecnologías de origen vasco.

Se trata del tercer viaje esta legislatura del lehendakari a la capital belga tras los realizados en noviembre de 2024 y enero de 2025. La Presidencia vasca ha explicado que todos ellos responden al objetivo de que Euskadi esté presente en las mesas donde se toman las decisiones que le afectan y gane influencia para poder defender también en Europa los intereses y derechos de la sociedad vasca. EFE

