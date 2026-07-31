Praga pide excluir a España de Schengen tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta

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Praga, 31 jul (EFE).- El primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, abogó este viernes por excluir a España del espacio Schengen, tras la reciente entrada de miles de personas en la ciudad española de Ceuta desde Marruecos, que atribuyó a una «escandalosa» política migratoria de Madrid.

«El espacio Schengen debería cerrarse a España de inmediato», dijo Babis en un comunicado remitido a la prensa por la Oficina del Gobierno checo.

«Resulta absolutamente escandaloso que un Estado miembro de la Unión Europea aplique una política migratoria basada en la regularización de migrantes en situación irregular, cuando el enfoque de la Unión es justamente el contrario», añadió el mandatario, citado en la nota oficial.

En concreto, Babis mencionó el carácter de efecto llamada de la decisión del Gobierno español de conceder la residencia legal a migrantes que llevaban residiendo en España de forma continuada desde antes del 1 de enero de este año y carecían de antecedentes penales, algo de lo que pretenden beneficiarse, hasta el día de hoy, unos 1,2 millones de solicitantes.

El ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, señaló que está coordinando su postura con Alemania y permanece a la espera de ver cómo responderá España a la situación, que es consecuencia de «haber subestimado los riesgos asociados a la migración masiva».

«Desde el jueves por la tarde hemos estado conversando con varios ministros de Asuntos Exteriores, en particular con los de Alemania y España. España está preparando actualmente su postura al respecto», declaró Macinka, que no ha secundado de momento la petición del primer ministro.

Macinka afirmó, no obstante, que «Europa debe decir ‘no’ a la migración masiva y dejar claro que esa demanda —esa falsa demanda— que se transmitió anteriormente a los migrantes ha llegado a su fin». EFE

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