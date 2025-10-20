Praga prohibirá los patinetes eléctricos de alquiler por considerarlos peligrosos

Viena, 20 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Praga aprobó este lunes la prohibición de los patinetes eléctricos de alquiler a partir de enero, debido a las críticas de los vecinos del centro por el peligro que suponen para los peatones.

Los residentes consideran que los patinetes eléctricos de alquiler obstruyen las calles y que sus usuarios, principalmente turistas, ponen en peligro a los peatones al circular de manera temeraria por las aceras.

Esa prohibición se enmarca en un nuevo sistema de movilidad ordenada, segura y sostenible, para mejorar la convivencia en los espacios públicos de la capital checa.

Según ese plan, las bicicletas y bicicletas eléctricas de alquiler podrán aparcar en plazas designadas.

Los patinetes eléctricos de uso compartido no tendrán esta opción y serán retirados de la vía pública.

Según datos municipales, los usuarios de monopatines eléctricos infringen las normas con el doble de frecuencia que los ciclistas y acumulan hasta cinco veces más sanciones.

El año pasado, se registraron 47 accidentes relacionados con patinetes, uno de ellos mortal.

Según las autoridades municipales, el consumo de alcohol es un factor común en muchos de estos incidentes.

Fuentes del Ayuntamiento han declarado a Radio Praga que la experiencia en ciudades como París y Madrid evidencia que una prohibición bien aplicada puede tener resultados positivos. EFE

