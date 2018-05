Derechos de autor

Precio de matrículas 17 de mayo de 2018 - 15:02 Las universidades suizas cuentan con una importante financiación pública, por lo que las tasas de las matrículas son bastante razonables en comparación con lo que cuesta estudiar, por ejemplo, en universidades de Estados Unidos o Gran Bretaña. El precio de las matrículas varía según las universidades y los programas, pero por regla general la diferencia entre las tasas que pagan los estudiantes suizos y los estudiantes extranjeros es mínima o inexistente. Sin embargo, las universidades de Friburgo, Lucerna, Neuchâtel, San Galo, Zúrich y Lugano (USI) cobran tasas suplementarias a los estudiantes extranjeros. Pero aunque el coste de los cursos resulte favorable si lo comparamos con otros países, nadie discute que el coste de la vida en Suiza es muy alto. Los gastos para un estudiante pueden oscilar entre los 20 000 ($20 000) y los 30 000 francos suizos por año. Aquí puede acceder a un detalle de gastos elaborado por la Universidad de Friburgo. Otra guía similar de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ/ETH) desglosa un resultado ligeramente más alto, probablemente porque Zúrich es una de las ciudades más caras del mundo.