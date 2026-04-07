Prefecta ecuatoriana renuncia a su cargo y Correa afirma que es por «persecución»

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Guayaquil (Ecuador), 6 abr (EFE).- Marcela Aguiñaga, prefecta de la provincia ecuatoriana de Guayas, cuya capital es Guayaquil, anunció este lunes que renunciará a su cargo por motivos personales, pero el expresidente Rafael Correa (2007-2017), líder del partido al que ella pertenecía, aseguró que es porque «está siendo perseguida y amenazada».

La prefecta, quien fue presidenta del correísmo y rompió su relación política con exmandatario hace unos meses, señaló en un video publicado en sus cuentas de redes sociales que su esposo está atravesando «una situación dura de salud», por lo que renunciará a su cargo el 14 de mayo y tampoco buscará la reelección en los comicios locales adelantados al 29 de noviembre.

Sin embargo, Correa dijo horas después que no cree en los argumentos que expuso Aguiñaga. «Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país, que todo está tomado: Corte de Justicia, medios de comunicación, Fiscalía, entonces prefiere dar un paso al costado», afirmó.

«Es claro que está siendo perseguida y amenazada», reiteró el expresidente durante una transmisión en vivo en la que habló sobre la suspensión temporal de su partido por parte de un juez electoral, que él ha señalado como una maniobra del presidente, Daniel Noboa, para supuestamente evitar que los candidatos de su movimiento participen en las próximas elecciones.

«Este tipo tiene que irse a la casa, es un aprendiz de tirano», dijo en referencia a Noboa, al tiempo que llamó a «toda la fuerza política y social» a «reaccionar». «Es por el país, que lo está destrozando», añadió.

Aguiñaga se desafilió en diciembre pasado del correísmo tras discrepancias con el exmandatario, que la señaló por supuestos acercamientos con el presidente Noboa.

Sin embargo, ella y Noboa también han tenido recientemente varias disputas relacionadas con proyectos provinciales. EFE

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