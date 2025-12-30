Premiado muralista chileno ´Mono´ González lamenta el triunfo del «fascismo democrático»

Raúl Gómez

Santiago de Chile, 30 dic (EFE).- El muralista chileno Alejandro ´Mono´ González, que recibió este martes el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, lamentó a EFE el triunfo del «fascismo democrático» tanto en Chile como en otras partes del mundo y reivindicó el arte urbano como medio para «unir» a la sociedad frente al «individualismo impulsado por la ultraderecha».

«Estamos siendo testigos del triunfo del fascismo democrático, que se alza a través de la votación, de la democracia y del matonismo», declaró en una entrevista realizada semanas antes de recibir físicamente el galardón en una ceremonia en La Moneda (sede del Gobierno chileno).

Referente del muralismo y del arte público tanto en Chile como en América Latina, el trabajo del ´Mono´ González (Curicó, 1947) ha estado siempre ligado a la lucha popular y a la representación de las causas sociales.

Fundador del histórico grupo muralista Brigada Ramona Parra (BRP), vinculada al Partido Comunista chileno y muy activa durante el Gobierno de Salvador Allende, el artista acumula más de cinco décadas de carrera y vivió en la clandestinidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El jurado del premio explicó en septiembre, cuando fue anunciado el galardón, que se trata de un reconocimiento a «una vida dedicada a transformar muros en lienzos colectivos y a proyectar, con arte, la memoria y la esperanza de Chile», según anunció en septiembre el jurado del galardón.

«Para mí, la vida es un privilegio porque muchos compañeros nuestros no están. Fueron detenidos, torturados y asesinados. Yo podría estar tranquilo, pero no, seguimos trabajando por el testimonio de la memoria, por el nunca más», indicó.

El jurado también destacó que «sus murales, cargados de color y simbolismo, se convierten en un patrimonio vivo que rescata la voz popular».

Entre sus obras, se encuentran murales emblemáticos como los de la estación Parque Bustamante del metro de Santiago, el Hospital del Trabajador y El Primer Gol del Pueblo Chileno, realizado junto a Roberto Matta en 1971.

«Un premio para un movimiento»

González se mostró muy crítico con el resultado de las pasadas elecciones, en las que el ultraderechista José Antonio Kast se impuso por amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, y achacó el triunfo del abogado ultracatólico no a una derechización de la sociedad chileno sino al llamado «péndulo chileno».

Este fenómeno, por el que ningún mandatario le ha dado el poder a nadie de su misma ideología desde hace dos décadas, impide a los chilenos «concebir un país a largo plazo», apuntó.

«La ley del péndulo genera la pregunta de cómo pensamos en un país a largo plazo, en el que las nuevas generaciones no sientan que las cosas tienen que ser solo de hoy día, o de ellos no más y no de los demás», agregó.

El premio al ´Mono´ se trata del primero concedido al arte urbano en la historia de Chile, un galardón que, según el artista, «no es a una persona, sino a todo un movimiento».

Para el muralista, el arte urbano es un medio para «unir» y «cohesionar» a la población, especialmente a los jóvenes, y enfrentar así «el individualismo impulsado por la ultraderecha».

«(La ultraderecha) presenta una especie de discurso antisistema que lo que busca precisamente es fortalecer al sistema», sostuvo González, que lamentó que «en una sociedad en la que todo el mundo sabe leer y escribir, te encuentras con que hay más analfabetismo, manipulación y desinformación que nunca».

Además de seguir trabajando en su taller particular, ubicado en la capital, González trabaja paralelamente en varios proyectos en Chile, como un mural textil de 45 metros cuadrados para la Biblioteca Nacional o una obra de aluminio, dedicada a «la memoria colectiva y la cultura popular» para el aeropuerto de Santiago. EFE

