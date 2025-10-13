Premian labor de Cerro Castillo (Chile), Cristalino (Brasil), Galeras y Gorgona (Colombia)

Redacción Medioambiente, 13 oct (EFE).- El Parque Nacional Cerro Castillo, en Chile, la reserva privada Lote Cristalino, en Brasil, y el Santuario de flora y fauna Galeras y el Parque Nacional Natural Gorgona, en Colombia, han sido premiados por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza «por ser ejemplo de éxito comprobado en materia de conservación».

El organismo, reunido en Abu Dabi, considera que estos lugares de Sudamérica, como otros 24 premiados en el resto del mundo y que han sido admitidos en su Lista Verde de áreas protegidas, «combinan una gobernanza equitativa, una fuerte participación de la comunidad, integridad ecológica y una gestión eficaz».

La reserva de Cerro Castillo se creó en 1970 y en 2018 fue designada Parque Nacional de Chile, conformada por tres sectores, Lago Elizalde, Lago Paloma y Cerro Castillo, en la zona austral del país.

La reserva Lote Cristalino, en el corazón del Mato Grosso, ha demostrado desde su creación en 1997 logros significativos en la conservación de especies y sirve como modelo para iniciativas de ecoturismo en la región, pese a su ubicación dentro del arco de deforestación de la selva amazónica, subraya el propio parque.

El santuario declarado en 1985 en torno al volcán Galeras, en el departamento colombiano de Nariño, es un complejo lagunar que da vida a frailejones, pajonales y páramos y alberga una gran diversidad faunística y florística en los ecosistemas de páramo, bosque alto andino y andino.

El Parque Gorgona, en el Pacífico colombiano, está formado por dos islas, Gorgona y Gorgonilla, y conserva ecosistemas marinos y de selva húmeda tropical en donde se desarrollan procesos ecológicos claves para especies residentes y migratorias y para el mantenimiento de la pesca en la región, según informa el propio lugar, declarado Parque Natural en 1984.

Otros sitios premiados en Abu Dabi son el Área Protegida Marina de California (EE.UU.), el Campo de Fuego en Francia, el Parque Nacional de Con Dao en Vietnam y ocho reservas en China.

La Lista Verde la forman ya 104 áreas que cubren 230 sitios individuales. EFE

