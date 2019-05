(it)

En los años ochenta, amplió su campo de actividad con la publicación de libros ilustrados que muestran una Suiza que generalmente no queremos ver, como Swiss Image. Es la época de la escena abierta de la droga en Zúrich. "Sobre todo, son las personas las que me interesan". Explica a la editora en jefe de swissinfo.ch, Larissa M. Bieler, cómo lo condujo esto a su reportaje fotográfico denominado COCAINELOVE.

El arte del fotógrafo - fuera de cuadro Eduardo Simantob, Larissa M. Bieler y Carlo Pisani (videos) 24 de abril de 2019 - 11:00 En el instante en el que usted lee esto, millones, incluso miles de millones de fotos son tomadas y publicadas en internet. Pero en este mundo inundado de imágenes, el fotógrafo suizo Michael von Graffenried mantiene su convicción de que el trabajo de los profesionales es indispensable. A través de los Swiss Press Photo Awards (Premios suizos para las fotografías de prensa), Michael von Graffenried subraya el valor del fotoperiodismo. Fue por iniciativa suya que se creó este premio anual hace casi 30 años para poner en valor el poder de la imagen en los reportajes. Los ganadores de 2019, que recibirán sus galardones en Berna el 24 de abril, fueron elegidos por sus diferentes enfoques para cubrir una historia, ya sea un incendio en la ciudad de Basilea, una sociedad de San Nicolás o de lo que se siente ser presidente de la Confederación Suiza. Al periodista de swissinfo.ch Eduardo Simantob, Michael von Graffenried explica lo que se necesita para que una imagen sea elegida como la foto de prensa del año y cómo los profesionales pueden mantenerse relevantes en el mundo actual. Michael von Graffenried nació en Berna en 1957. A principios de su carrera atrajo la atención del público con el escándalo causado por sus fotos de políticos durmiendo o pinchándose la nariz durante las sesiones del Parlamento suizo. En los años ochenta, amplió su campo de actividad con la publicación de libros ilustrados que muestran una Suiza que generalmente no queremos ver, como Swiss Image. Es la época de la escena abierta de la droga en Zúrich. “Sobre todo, son las personas las que me interesan”. Explica a la editora en jefe de swissinfo.ch, Larissa M. Bieler, cómo lo condujo esto a su reportaje fotográfico denominado COCAINELOVE. Realizó su trabajo más conocido a lo largo de varios años, en Argelia. Durante más de una década, documentó la guerra civil de los años 90, y continuó captando imágenes después de que todos los demás reporteros extranjeros se hubieran marchado. A menudo encuadraba sus imágenes de una manera inusual, colocando su cámara a la altura del pecho. Sobre los ganadores del premio de este año, Michael von Graffenried explica que parte de lo que separa al profesional del aficionado es el trabajo duro que el fotógrafo debe hacer antes de cada toma, ya sea enfrentándose a una guerra o a un desastre natural o ganándose la confianza de la persona a la que va a fotografiar. También insiste en la importancia del contexto, que transporta a los espectadores a otra realidad al mismo tiempo que desafía sus creencias y percepciones. Los Swiss Press Photo Awards de este año son 18 ganadores, en seis categorías (noticias, vida cotidiana, historias suizas, gente, deportes y mundo).