Grupo de teatro gana el prestigioso premio de Suiza al patrimonio 10 de enero de 2018 - 14:40 El Premio Wakker de Suiza para la preservación del patrimonio ha sido otorgado al grupo de teatro y danza 'Nova Fundaziun Origen', en el cantón suizo oriental de los Grisones, en reconocimiento a sus contribuciones al turismo y a la creación de empleo. Es la primera vez en la historia del premio que el honor se ha otorgado a una organización cultural en lugar de a toda una comunidad. Nova Fundaziun Origen, que significa "Fundación Nuevo Origen" en lengua romanche que se habla en algunas partes de los Grisones, es conocida por traer al escenario obras de teatro, música y danza que tienen sus orígenes en las historias bíblicas. La Sociedad Suiza del Patrimonio, que concede cada año el Premio Wakker, anunció ayer martes que reconocía a la organización por su papel en la promoción del turismo en una parte remota de los Grisones y la creación de puestos de trabajo, a través de su festival anual de música y teatro 'Origen', que se realiza desde 2006. Este vídeo de una pasada edición del Festival Orígenes muestra a un joven bailarín europeo participando en el evento que se abre camino a través de la ciudad y en el granero que se ha convertido en espacio teatral. Riom está situado al noroeste del valle de Engadina, en el cantón de los Grisones: La Sociedad Suiza de Patrimonio alabó a la organización por difundir su arte e influencia más allá de las fronteras de su valle.