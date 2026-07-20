Prensa alemana considera que «el fútbol ganó» con triunfo de España y critica a Argentina

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Berlín, 20 jul (EFE).- La prensa alemana ensalza este lunes la superioridad futbolística de España en la final del Mundial de 2026 frente a Argentina, sostiene que el camino del equipo de Luis de la Fuente «todavía no ha terminado» y critica con dureza la actitud en el terreno de juego, y al finalizar el encuentro, de algunos jugadores de la albiceleste.

«España es campeón del mundo y el fútbol gana», titula el diario Süddeutsche Zeitung enla crónica central sobre la final de New Jersey.

El mismo artículo sostiene que se trató de una final en la que «sólo un equipo, España, quiso tener la pelota».

«En este final hubo muchas cosas malas para el fútbol. Salvo el ganador», titula el mismo diario un comentario en el que hay duras críticas a la FIFA, entre ellas por el show de medio tiempo, a Argentina por su juego duro, y al árbitro, Slavko Vincic, por haber sido permisivo con éste y también a la grama del estadio en New Jersey.

El diario destaca que Argentina sólo disparo en dirección a puerta en el minuto 117 y que «hasta ese momento sólo -hay que decirlo así- había visto una tarjeta roja».

«El que Leandro Paredes sólo haya sido expulsado después del pitido final, por uso abierto de la violencia, es algo cuyas razones seguirán siendo un secreto de Slavko Vincic.

«Con todo respecto al torneo de los argentinos, a la final no aportaron más que violaciones de las reglas de diversa gravedad», agrega el comentario.

La revista «Der Spiegel» dice, por su parte, que la victoria española fue «difícil y merecida, pero ante todo merecida».

«La baza del equipo es tenerlo todo bajo control. Porque las estrellas en España no son los delanteros, tal vez ni siquiera jugadores individuales, sino una base de calidad defensiva y estructura ofensiva sobre la que Luis de la Fuente ha construido su segundo título», sostiene la revista.

La revista deportiva «Kickers», por su parte, califica a España como «el campeón de los corazones» y sostiene que el camino del equipo de Luis de la Fuente «todavía no ha terminado».

El diario «Bild», por su parte, dedica a una nota al «triste final de Messi», que califica de «lamentablemente merecido».

«El final trágico era completamente merecido después de un partido así. El balance de disparos a puerta era de 20-2 contra Argentina. Sin el superportero (Emiliano) Martínez el partido hubiera quedado resuelto antes», dice el comentario.EFE

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