Líder opositor ruso critica a fiscalía suiza 31 de mayo de 2020 - 13:29 El líder ruso de la oposición, Alexei Navalny, acusó a la Fiscalía suiza de mantener un contacto “demasiado estrecho” con la oficina homóloga rusa. El Ministerio Público de la Confederación rechazó las imputaciones. En entrevista con el periódico dominical helvético SonntagsZeitung, Navalny, un activista anticorrupción y fuerte crítico del presidente ruso Vladimir Putin, aseguró que el contacto personal y estrecho entre ambas dependencias había frenado o incluso suspendido importantes investigaciones sobre supuestos casos de lavado de dinero en Suiza. El Ministerio Público de la Confederación (MPC) rechazó las acusaciones. Contactos y viajes Navalny citó como ejemplos un viaje en barco en el que participó el fiscal general suizo Michael Lauber - actualmente en el banquillo de los acusados por su manejo de una investigación de corrupción de la FIFA-, y un viaje de caza en Rusia realizado por un exfuncionario de la Oficina Federal de Policía de Suiza experto en aquel país. Este último fue multado por la realización del viaje e interpuso una apelación cuyo veredicto es esperado este martes. Navalny también evocó el caso de Artyom Chaika, hijo del exfiscal general ruso Yuri Chaika, quien llegó a Ginebra hace unos años “con 2 millones de dólares”. Nadie hizo ninguna pregunta, afirmó Navalny. El líder de la oposición afirmó haber alertado al MPC sobre el asunto, y que le dijeron que no habría investigación. Respuesta del MPC Las autoridades suizas desestimaron las afirmaciones del opositor ruso. “El MPC lleva a cabo procedimientos de asistencia penal y judicial basados únicamente en fundamentos legales relevantes”, declaró la institución al SonntagsZeitung. Rechazó que en sus procedimientos hubiera algún enfoque político o que sus acciones se basaran en los pretendidos “estrechos contactos” entre las personas involucradas y / o las oficinas de la Fiscalía General de uno y otro país”. En el caso de Chaika, la Oficina Federal de Policía investigó, pero no encontró evidencias concretas de lavado de dinero o de origen ilícito del dinero, precisó el MPC.