Este contenido fue publicado el 22 de enero de 2018 16:47 22 de enero de 2018 - 16:47

Las nuevas tecnologías permiten a los suizos afincados en otras latitudes mantenerse al día de lo que sucede en su país natal. (Keystone)

Por televisión satelital o vía internet a través de los sitios de información gratuitos o de pago de los principales cotidianos helvéticos: con ocasión del escrutinio sobre la iniciativa ‘No Billag’, preguntamos a nuestros abonados en Facebook cuáles eran sus fuentes favoritas para mantenerse al corriente de la actualidad suiza.

Se trata de un pequeño sondeo, efectuada a través de una convocatoria de testimonios lanzada en varios idiomas en la página de Facebook de swissinfo.chEnlace externo y, por lo tanto, no es representativo. Sin embargo, ofrece una visión general de la manera en que los suizos afincados en el exterior recurren a los medios suizos, a poco más de un mes de la votación sobre la iniciativa ‘No Billag’, que pretende eliminar el canon y prohibir cualquier subsidio público a la radio y la televisión.

“Para mí, la SRF sigue siendo el mejor canal, especialmente cuando se trata de emisiones deportivas” B.B., Tailandia Fin de la cita

Ya sea en Francia, Bélgica o Estados Unidos, diversos abonados a la página de Facebook de swissinfo.ch dicen favorecer los programas de noticias suizos reproducidos en TV5Monde, el canal de televisión francófona seguido cada semana por 60 millones de espectadores en todo el mundo. “De vez en cuando veo el noticiero de la Radio Televisión Suiza (RTS) que se emite a las 8 p.m. en TV5-Monde”, explica W.B, un jubilado suizo residente en Chad.

Entre los expatriados helvéticos de habla alemana, la televisión pública en ese idioma ha sido elogiada por diversos usuarios de Internet, entre ellos B.B., un suizo con sede en Tailandia. “Para mí, la SRF sigue siendo el mejor canal, especialmente cuando se trata de emisiones deportivas. Con Eurotv.asia, y por 700 bahts mensuales [algo más 20 francos], disponemos de aproximadamente 30 canales en alemán, incluida la SRF”, precisa.

Periódicos en línea y swissinfo.ch

Internet, sin embargo, parece ser la forma preferida por la mayoría de los expatriados para mantenerse en contacto con la madre patria. Es el caso de V.R., que vive en Bélgica y que se informa esencialmente “a través de swissinfo.ch y de la ‘Tribune de Genève’, y también gracias a una suscripción a ‘Le Temps’ que leo en línea”. Sin embargo, al igual que muchos otros, V.R lamenta que las transmisiones de televisión suizas sean bloqueadas en internet en el extranjero. “Me hubiera gustado ver la retransmisión de algunas emisiones políticas con ocasión de ciertas votaciones y me sorprendió desagradablemente el hecho de que no me eran accesibles”, explica.

swissinfo.ch, así como la Revista SuizaEnlace externo, destinada a los ciudadanos helvéticos expatriados, son citados entre las fuentes de información utilizadas regularmente y, en ocasiones, complementadas con otros medios más locales. “Leo ‘Basler Zeitung’, ‘Berner Zeitung’ y swissinfo.ch”, dice T.K., con residencia en Sierra Leona.

“Me informo a través de swissinfo.ch y de la ‘Tribune de Genève’, y también gracias a una suscripción a ‘Le Temps’ que leo en línea” V.R., Bélgica Fin de la cita

Algunas personas, sin embargo, echan de menos los tiempos de la Radio Suiza Internacional, predecesora de swissinfo.ch, que dejó de transmitir en 2004. “swissinfo.ch, lamentablemente, no me aporta nada. Como suizo en el extranjero, me era más útil la Radio Suiza Internacional”, subraya U.H.

Más aislados, como antaño

En algunos países, las limitaciones técnicas dificultan la búsqueda de información sobre Suiza. “Donde vivo, en Asia, no hay televisión suiza y como la conexión a internet es demasiado débil, no puedo ver televisión en Wilmaa ni en ningún otro sitio similar. Así que solo me queda escuchar la radio o leer el Blick”, señala P.H. Una situación que lamenta también P.G.: “Vivo en Indonesia, no hay televisión, así que las noticias me llegan por los sitios web de los periódicos suizos”.

A pesar de las dificultades encontradas en ocasiones, internet y los nuevos medios de comunicación han revolucionado la forma en que la diáspora suiza se informa sobre su país de origen, especialmente cuando debe formarse una opinión en vista de votaciones o elecciones.

Según Thomas Milic, politólogo del Centro para la Democracia de AarauEnlace externo, “los suizos en el extranjero ya no están aislados del panorama mediático suizo como pudo haber sido hace 25 años”. Disponen de las mismas fuentes de información en internet, y muchos incluso tienen acceso a la televisión suiza. “De modo que perciben la intensidad de los debates y las campañas de votación en su madre patria”, señaló recientemente el especialista a swissinfo.ch.



Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes