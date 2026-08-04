Prensa venezolana abordó con oposición la libertad de expresión de cara al diálogo

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Caracas, 4 ago (EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela informó este martes que su junta directiva abordó la situación de la libertad de expresión y de prensa del país suramericano con el sector opositor que inició un diálogo con el chavismo el pasado 1 de agosto, para incluir ambos temas en la mesa de negociación.

De acuerdo con una nota de prensa del gremio, hace dos semanas fueron contactados por parte de una comisión de los opositores que encabezan el diálogo y con quienes sostuvieron un encuentro «por espacio de una hora y media aproximadamente sobre el tema de la libertad de expresión» y «sobre el ejercicio libre del periodismo».

Sin detallar los nombres de los integrantes de la comisión, el gremio dijo que también conversaron sobre «la situación de la libertad de prensa en Venezuela con respecto de llevar el tema al diálogo entre la oposición y el chavismo».

El nuevo proceso de negociación, que inició con una llamada telefónica el pasado sábado, está encabezado por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) elegida en 2015, cuando estuvo controlada por la oposición.

Durante la conversación se acordó abordar el «fortalecimiento» de la democracia y la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, que ha dejado 6.125 fallecidos, según el último balance oficial de este lunes.

Según la ONG venezolana VE Sin Filtro, al menos 92 sitios web de noticias permanecen bloqueados en el país.

Por su parte, el CNP ha denunciado en sus redes sociales agresiones contra los comunicadores de parte de fuerzas de seguridad del Estado durante la cobertura de los terremotos. EFE

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