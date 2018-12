«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Saudíes emplearían armas suizas en Yemen 28 de octubre de 2018 - 18:03 Los soldados saudíes utilizarían armas suizas en el conflicto de Yemen, de acuerdo con el periódico dominical ‘SonntagsBlick’, cuya información se basa en una fotografía. La fotografía, que muestra a presuntos soldados saudíes con dos armas fabricadas en Suiza, dataría de finales de 2017 y habría sido tomada en la provincia saudí de Jizan, fronteriza con Yemen, según el dominical. Una coalición militar liderada por Arabia Saudí lucha en esa zona contra las fuerzas de Houthi en un conflicto que comenzó en 2015. Las armas señaladas por el artículo son fusiles de asalto tipo 552, fabricados por la compañía de Schaffhausen, ‘Swiss Arms’. Según el ‘SonntagsBlick’, los fusiles suizos son canjeados en el mercado negro de Yemen. Las armas parecen provenir de una entrega originalmente aprobada por el Gobierno suizo, puntualizó. En 2006, la Secretaría de Estado de Economía (SECO) dio luz verde a la venta de 106 rifles de asalto del tipo 552 a la Marina saudí, indicó un portavoz de esa institución al dominical. ‘Swiss Arms’ informó al ‘SonntagsBlick’ que había entregado rifles de asalto a Arabia Saudí de acuerdo con la ley. Suiza-Arabia Saudí La noticia se produce en momentos en que las relaciones y las exportaciones entre Suiza y Arabia Saudí están en tela de juicio. El 24 de octubre, el Gobierno suizo anunció su propósito de reevaluar sus relaciones políticas con ese país tras el asesinato del disidente saudí, Jamal Khashoggi, en Turquía a principios de este mes. El Gobierno indicó haber pedido a las compañías suizas de armamento que utilizaran la moderación en los acuerdos comerciales con Arabia Saudí. Las exportaciones de armas suizas a Riad fueron suspendidas en 2009, pero se cumplirán los contratos existentes de munición de defensa aérea y piezas de repuesto, según el ministro helvético de Economía, Johann Schneider-Ammann.