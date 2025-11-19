Preocupa en México la nueva marcha de la ´Generación Z´ por coincidir con desfile militar

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- La nueva marcha del movimiento ´Generación Z´ convocada para mañana coincidirá con el tradicional desfile militar del 20 de noviembre, lo que ha generado preocupación en México por posibles disturbios después de que la protesta del pasado sábado acabara con cerca de una veintena de policías y 100 civiles heridos.

«Se repite la marcha. 20 de noviembre. […] México no se rinde, mexicanos al grito de guerra; Generación Z no se rinde», señaló el mensaje de la convocatoria de este movimiento en las redes sociales.

El grupo, que dice no tener vinculación partidista, publicó un documento en el que exige mayor representación popular en el Congreso, combate a la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad local con supervisión ciudadana en medio de la ola de violencia por parte del crimen organizado que viven ciertas partes de México.

Como consecuencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificó este martes la ruta del desfile cívico-militar del 20 de noviembre y recortó su trayecto ante el anuncio de la nueva manifestación.

La tradicional parada militar rememora el suceso que dio inicio a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 y tenía como punto de partida el Zócalo capitalino y finalizaba en el Campo Militar Marte en la avenida Paseo de la Reforma, recorriendo gran parte del centro de Ciudad de México.

La nueva ruta, que queda reducida apenas a tres kilómetros, se dio a conocer luego de que la autodenominada ‘Generación Z’ emitió un llamado para marchar el 20 de noviembre a las 11:00 hora local (17.00 GMT) en la Ciudad de México, mismo día y hora en el que la presidenta, Claudia Sheinbaum, encabeza el desfile donde reafirma la importancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país.

“Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, no vamos a caer en provocaciones”, aseguró Sheinbaum en su conferencia matutina del martes, al defender el derecho a la protesta pero condenar la violencia.

La mandataria ha acusado a los organizadores de estar financiados por «la derecha internacional» y de contar con escaso respaldo entre la juventud mexicana.

El sábado, la marcha de la ‘Generación Z’ dejó un saldo de 20 civiles y 100 elementos de la Policía heridos, así como una veintena de personas detenidas, luego de un enfrentamiento que ocurrió entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas de Palacio Nacional.

La formación Somos México, que busca convertirse en partido político y que recién participó en la marcha del pasado sábado, pidió “actuar con prudencia” ante la convocatoria a una nueva marcha del colectivo ´Generación Z´ y llamó a “evitar involucrar al Ejército mexicano en las protestas. EFE

